По словам певицы, процесс завершения их отношений длится последние восемь месяцев.

Украинская певица Ольга Горбачева заявила о разводе с продюсером Юрием Никитиным после девяти лет брака.

"Мы не в официальной стадии, но мы к ней близко… Это не связано с третьими лицами, это связано с моими личными процессами… Просто в какой-то период я поняла, что… есть что-то в моей жизни, от чего я должна отказаться, чтобы у меня был ресурс строить что-то новое. И этим оказались мои отношения. Мне было в них уже сложно", - заявила она в интервью ведущему Славе Демину.

Объясняя причины разрыва, Горбачева упомянула свои "гормональные изменения последних трех лет", а также коллективное прохождение через "какой-то процесс умирания".

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По ее словам, процесс завершения их отношений длится последние восемь месяцев. Как известно, это уже не первый разрыв для Никитина и Горбачевой.

"Я все время пытаюсь вырваться из этих отношений, хотя у меня суперпрекрасный муж", - призналась артистка.

У супругов есть две совместные дочери: 20-летняя Полина, и 11-летняя Серафима.

Напомним, ранее хореограф Елена Шоптенко впервые подтвердила развод со вторым мужем - предпринимателем Алексеем Ивановым.

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