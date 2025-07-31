В следующие два года фанатов киновселенной должны порадовать возвращением "Человека-паука" и "Мстителей".

Кинематографическая вселенная Marvel (англ. MCU) планирует выпустить как минимум 14 фильмов и сериалов в ближайшие годы.

Как сообщает itc.ua, в частности, в следующие два года фанатов Marvel должны порадовать возвращением "Человека-паука", "Мстителей" и Роберта Дауни-младшего в обновленной роли злодея.

Сериалы Marvel: даты выхода

Полный список запланированных сериалов или их продолжений, а также ожидаемые даты премьер:

Видео дня

"Очи Ваканды" - 1 августа 2025 года;

"Марвел Зомби" - октябрь 2025 года;

"Чудо-человек" - декабрь 2025 года;

"Сорвиголова: Рожденный заново" - второй сезон, март 2026 года;

"Квест Вижена" - 2026 год;

"Ваш дружелюбный сосед Человек-паук" - второй сезон, 2026 год;

"Каратель" - 2026 год;

"Люди Икс "97" - второй сезон, без даты выхода (вероятно, 2027 год).

Фильмы Marvel: даты выхода

Полный список ожидаемых фильмов с датами выхода:

"Человек-паук: Совершенно новый день" - 31 июля 2026 года;

"Мстители: Судный день" - 18 декабря 2026 года;

"Мстители: Тайные войны" - 17 декабря 2027 года;

"Блейд" - без даты выхода (вероятно 2027-2028 год);

"Шан-Чи 2" - без даты выхода (вероятно 2027-2028 год);

"Войны в доспехах" - без даты выхода.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в августе 2025 года сериальных фанатов порадуют долгожданные новые сезоны сериалов "Уэнздей" и "Миротворец".

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