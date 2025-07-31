Кинематографическая вселенная Marvel (англ. MCU) планирует выпустить как минимум 14 фильмов и сериалов в ближайшие годы.
Как сообщает itc.ua, в частности, в следующие два года фанатов Marvel должны порадовать возвращением "Человека-паука", "Мстителей" и Роберта Дауни-младшего в обновленной роли злодея.
Сериалы Marvel: даты выхода
Полный список запланированных сериалов или их продолжений, а также ожидаемые даты премьер:
- "Очи Ваканды" - 1 августа 2025 года;
- "Марвел Зомби" - октябрь 2025 года;
- "Чудо-человек" - декабрь 2025 года;
- "Сорвиголова: Рожденный заново" - второй сезон, март 2026 года;
- "Квест Вижена" - 2026 год;
- "Ваш дружелюбный сосед Человек-паук" - второй сезон, 2026 год;
- "Каратель" - 2026 год;
- "Люди Икс "97" - второй сезон, без даты выхода (вероятно, 2027 год).
Фильмы Marvel: даты выхода
Полный список ожидаемых фильмов с датами выхода:
- "Человек-паук: Совершенно новый день" - 31 июля 2026 года;
- "Мстители: Судный день" - 18 декабря 2026 года;
- "Мстители: Тайные войны" - 17 декабря 2027 года;
- "Блейд" - без даты выхода (вероятно 2027-2028 год);
- "Шан-Чи 2" - без даты выхода (вероятно 2027-2028 год);
- "Войны в доспехах" - без даты выхода.
Напомним, ранее УНИАН писал, что в августе 2025 года сериальных фанатов порадуют долгожданные новые сезоны сериалов "Уэнздей" и "Миротворец".