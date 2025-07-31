Именно этот навык часто определяет, будут ли отношения углубляться с годами или постепенно угасать, отметил специалист.

Американский психолог Марк Треверс назвал один важный навык для пар, которому никто не учит.

"Когда мы думаем о навыках здоровых отношений, обычно в голову приходят стандартные вещи: общение, разрешение конфликтов, доверие, эмоциональная близость. Но есть один менее известный, но основополагающий навык, о котором редко говорят. Именно он часто определяет, будут ли отношения углубляться с годами или постепенно угасать", - объяснил он в своей статье для Forbes.

Речь идет о способности наблюдать и принимать рост партнера без страха, отметил психолог.

Видео дня

"Звучит просто. Но в долгосрочных отношениях это может стать одним из самых эмоционально сложных переживаний. Рост обычно влечет за собой изменения, а изменения могут восприниматься как угроза - особенно если они нарушают устоявшиеся роли или ритмы, на которые вы привыкли опираться", - добавил Треверс.

Он привел результаты исследования из журнала Marriage and Family Review, которое показало: устойчивые пары не просто хорошо справляются с проблемами, они глубоко вовлечены в личностный рост друг друга. Эти отношения ученые назвали "поддерживающими связями", для которых характерны эмоциональная настройка, уважение и активное поощрение индивидуального развития.

По словам Треверса, самые крепкие союзы - это те, которые принимают рост:

"Но многие пары теряются даже от малейших изменений. Когда один партнёр начинает выходить за пределы привычного, другой может испугаться, отстраниться или попытаться все контролировать. Все это происходит из-за незнания, как безопасно удерживать этот рост".

При этом психолог назвал три причины, почему рост любимого человека может восприниматься как угроза:

Он нарушает "соглашение", которое вы не осознавали. Большинство пар действует по негласным договоренностям: кем они являются как пара, как ведут быт, во что верят. Эти предположения создают ощущение стабильности, даже если о них никогда не говорилось вслух. Но если один из партнеров начинает меняться, это может пошатнуть эмоциональный баланс.

Это будит ваши собственные неуверенности. Рост партнера может вдохновлять. Но если вы сами застряли или не уверены в своём пути, это может подсознательно восприниматься как угроза. Исследование 2017 года показало: когда человек не до конца понимает, кто он и чего хочет, он чаще сопротивляется изменениям партнера. Потому что рост любимого подчеркивает собственный застой.

Это пробуждает страх разрыва. Когда партнер меняется, возникает вопрос: "А мы все еще на одной волне?" "Я ему(ей) все еще нужен(а)?". Исследование 2014 года показывает, что отношения не только реагируют на изменения, но и создают их.

Треверс акцентировал, что рост не обязательно ведет к разрыву. Но он требует умения наблюдать за изменениями партнера - без страха. Для этого, по его словам, нужно: отпустить "замороженный образ" прошлого, признать страх до того, как он станет реакцией, попросите включить вас в процесс, а также переосмыслить свой собственный рост.

Напомним, ранее были названы 5 моделей поведения женщин, которых сложно любить.

Вас также могут заинтересовать новости: