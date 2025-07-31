Ресторатор вспомнил первый день в больнице после отравления.

Украинский ресторатор Миша Кацурин сообщил последние новости о массовом отравлении в его львовском ресторане "Китайский привет". На днях стало известно, что в больнице после случившегося остался один человек, и его должны были вот-вот выписать.

"Лучшая новость за неделю, - отметил он в подписи к опубликованной подборке фото за июль в Instagram. - Хочется от этого просто проснуться, но это не сон, а значит, работаем дальше".

Он также вспомнил утро, когда стало известно о массовом отравлении:

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"Проснулся, гости пишут, что им плохо, я тоже странно себя чувствую".

По словам Кацурина, в тот день дети приехали из Португалии, и они должны были все вместе отправляться в поход в Карпаты, но в связи со случившимся он не поехал: "Сердце в клочья".

Кроме того, ресторатор вспомнил, как его госпитализировали: "Температура 39… полная больница людей. Ужас. Пытаюсь пообщаться со всеми лично".

Миша Кацурин - что известно об отравлении в ресторане "Китайский привет"

Напомним, как ранее сообщал УНИАН, 16 июля стало известно о массовом отравлении посетителей львовского ресторана "Китайский привет" Миши Кацурина в день его открытия.

Позже в Госпотребслужбе сообщили, что в ресторане обнаружили многочисленные нарушения санитарных правил.

Полиция открыла уголовное производство по этому инциденту (по ч.1 ст. 325 "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений").

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