Хоть предсказательница и говорила о совсем другой дате, но это не отменяет точности ее слов.

Жуткое пророчество, сделанное более двух десятилетий назад женщиной, "новой Вангой", похоже, сбылось. Интерес к её предсказаниям вновь вспыхнул после того, как страны Тихоокеанского побережья были предупреждены о возможном цунами — в результате одного из самых мощных землетрясений за всю историю, произошедшего у берегов России, пишет Daily Mail.

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Землетрясение магнитудой 8,8 произошло 30 июля вблизи Курильских островов, вызвав мощные подземные толчки по всему Тихоокеанскому региону. Власти Японии, США и ряда стран Юго-Восточной Азии поспешили оценить угрозу высоких волн, и жителям было рекомендовано эвакуироваться на возвышенности.

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Согласно книге-пророчеству Тацуки, основанной на её "пророческих снах", ужасная катастрофа должна была произойти 5 июля 2025 года, в результате которой воды у южных берегов Японии должны были "закипеть". Несмотря на 25-дневное расхождение с реальностью, пророчество оказалось пугающе близким.

В переиздании манга-книги 2021 года Тацуки рассказывает, как однажды во сне увидела катастрофическое событие под водой.

В главе "Будущего, которое я видела", посвящённой предполагаемой катастрофе в Японии, она написала: "Морское дно между Японией и Филиппинами расколется. Огромные волны поднимутся во всех направлениях. Цунами разрушит страны Тихоокеанского региона. Цунами, в три раза выше, чем во время Великого землетрясения в Японии в марте 2011 года, обрушится на юго-запад страны".

Землетрясение 30 июля - что известно

Миллионы людей оказались под угрозой цунами после одного из самых мощных землетрясений, когда-либо зафиксированных, которое произошло у берегов России. Волны достигли Японии, Гавайев и западного побережья США.

Землетрясение стало шестым по мощности за всю историю наблюдений и самым сильным в Камчатском регионе с 1952 года. Ожидаются повторные толчки магнитудой до 7,5.

Тацуки утверждала, что цунами 2025 года превзойдёт разрушительное цунами 2011 года, унёсшее жизни или приведшее к исчезновению 20 000 человек.

Цунами высотой около 60 см было зафиксировано в городе Хаманаке (Хоккайдо) и порту Кудзи (префектура Иватэ), по данным Японского метеорологического агентства. В некоторых районах отмечались меньшие волны, по крайней мере один человек получил травму.

В Иваки (префектура Фукусима), ставшей эпицентром трагедии 2011 года, десятки жителей собрались в парке на вершине холма после звукового сигнала тревоги и закрытия дамбовых ворот. Работники атомной станции "Фукусима-1", серьёзно пострадавшей в 2011 году, укрылись на возвышенности и продолжали дистанционный мониторинг.

Экономические последствия из-за предсказания "новой Ванги"

СМИ сообщают о резком снижении бронирований авиабилетов в Японию: туристы из Восточной Азии массово отменяют поездки из-за страха перед возможной катастрофой. По сравнению с прошлым годом, среднее число бронирований из Гонконга сократилось на 50%.

В период с конца июня по начало июля — падение составило уже 83%. Сама Тацуки предостерегает от чрезмерной веры в её пророчества. Она заявила, что людям стоит ориентироваться на данные экспертов и научный анализ.

Японские власти также призвали общественность игнорировать предсказания Рё Тацуки, подчеркнув, что они не имеют под собой научной основы.

Ранее УНИАН сообщал, что баба Ванга и "живой Нострадамус" дали одинаковое жуткое пророчество на 2025-й.

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