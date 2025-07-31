В перечне есть представители знака Близнецы.

Неделя с 4 по 10 августа обещает стать по-настоящему судьбоносной для трех знаков Зодиака. Космические события будут происходить одно за другим, открывая перед ними новые возможности и помогая обрести поддержку, которую вы могли давно ожидать. Даже если недавно вы чувствовали застой или отдаленность от своих целей, не стоит сомневаться - Вселенная все это время была рядом. Уже 6 августа, с переходом Марса в знак Весов, вы ощутите приток вдохновения, усиление интуиции и появление символических знаков, указывающих на верное направление, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Водолей

Откройтесь переменам, Водолей. Вас ждет одна из самых значимых и ярких недель года. Уже в среду Марс перейдет в знак Весов, принося ощущение внутренней устойчивости и направляя вас к личным прорывам. А Суперлуние, которое состоится в вашем знаке в субботу, 9 августа, освободит вас от сомнений и поможет ощутить, насколько вы продвинулись с начала года. Сейчас важно поверить в свою интуицию и не бояться заявить о себе. Ваша энергия будет привлекать удачные возможности.

Стрелец

Стрелец, впереди - период, когда ваш авантюрный дух вновь станет вашим главным союзником. Окружающие могли не понимать ваши стремления и риски, но на этой неделе станет ясно, что вы все делали не зря. Портал Львиных Врат 8 августа откроет перед вами путь к истинному призванию. Доверьтесь интуиции, даже если логика отказывается следовать за ней. Пока Меркурий движется ретроградно до 11 августа, не стоит форсировать решения - просто наблюдайте. Главное - верить в знаки и не отказываться от своих мечтаний. Космос говорит с вами, даже если кажется, что все вокруг не имеет смысла. Идите туда, куда зовет сердце.

Близнецы

Близнецы, вам предстоит переосмыслить многое. С начала года вы двигаетесь по пути, который требует смелости и выхода за пределы привычного. Возможно, вы не чувствовали поддержки или ясности, но эта неделя принесет долгожданные ответы. Полнолуние в Водолее 9 августа поможет вам взглянуть на ситуацию с высоты и понять, что ваши старания не напрасны. Ваша задача - не убеждать себя довольствоваться малым. Позвольте мечтам быть масштабными, даже если путь к ним кажется нестандартным. Вселенная уже с вами - осталось только поверить в это.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака скоро забудут об одиночестве.

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