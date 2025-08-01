В списке есть Лошадь и Петух.

Представители шести китайских знаков Зодиака окажутся в центре позитивных перемен и везения 1 августа 2025 года. Этот день - пятница, которую в китайском календаре называют Днем Опасности. Он проходит под влиянием Водяного Тигра, в месяце Водяной Овцы и в год Деревянной Змеи. Несмотря на тревожное название, День Опасности в китайской астрологической традиции не означает угрозу. Напротив - это день перемен, нестабильности, которая при правильном подходе может обернуться преимуществом, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Тигр

Этот день управляется именно вашим знаком, а значит - ваша внутренняя чуткость будет особенно сильной. Интуиция подскажет, когда стоит действовать, а когда - отпустить ситуацию. Доверяйте себе: любое решение, принятое из спокойствия, а не спешки, приведет вас к лучшему. Удача найдет вас, если вы позволите себе не гнаться за тем, что не ваше. Иногда лучшее приходит, когда вы просто следуете зову сердца.

Обезьяна

В этот день судьба может вернуть вам то, что вы уже списали со счетов. Возможно, вы перестали бороться - и именно это сделало вас магнитом для удачи. Ситуации, которые казались проигранными, неожиданно повернутся в вашу пользу. Синхрон с днем Тигра дает вам способность точно попадать в цель. Сказанное вами слово или неочевидное действие может резко изменить ход событий в вашу сторону.

Кролик

День подарит вам важное осознание - возможно, что-то, что раньше тревожило, теперь станет понятно. И с этим пониманием придет облегчение. Удача будет проявляться в виде освобождения: от изматывающих обязательств, невыгодных сделок или устаревших убеждений. Сразу после этого появится новая возможность - более легкая и радостная.

Собака

Кто-то проявит себя в истинном свете - и это окажется для вас спасением. Вы получите подтверждение своим прежним сомнениям и почувствуете внутреннее облегчение. Отказавшись от привязанностей, которые себя не оправдали, вы откроетесь для более здоровых и крепких связей. Ваше "нет" сегодня - это ключ к счастливому "да" в ближайшем будущем.

Петух

Вы особенно точно настроены на энергии дня. Ваши решения, слова и даже мелкие жесты способны принести сильный эффект. Все, что вы скажете или измените, будет услышано. Удача придет волной: вы можете добиться признания, получить премию или продвинуться вперед. Сегодня - день, когда стоит быть активным и внимательным к знакам вокруг.

Лошадь

Вы любите движение - и наконец-то оно начинается. Необязательно это будет громкое событие, но даже небольшие перемены приведут к большим улучшениям. Ожидайте неожиданного поворота, который избавит вас от лишних расходов, тревог и задержек. Сегодня ваша интуиция особенно сильна, и следуя ей, вы сможете обойти препятствия и прийти туда, где вам действительно хорошо.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака кардинально изменят жизнь и обретут счастье уже на днях.

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