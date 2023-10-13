Фильмы "Ля Палисиада", "Люксембург, Люксембург" и "20 дней в Мариуполе" – среди победителей нынешней премии.

12 октября 2023 года, в рамках седьмого фестиваля "Киевская неделя критики", состоялась церемония награждения шестой национальной премией кинокритиков "Киноколо".

Как сообщили организаторы мероприятия, лучшим украинским полнометражным игровым фильмом года стала нуарная драма "Ля Палисиада" режиссера Филиппа Сотниченко, события которой разворачиваются на фоне отмены смертной казни в Украине в 1996 году.

Между тем, сатирическая комедия Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург" стала рекордсменом по количеству наград нынешней премии, одержав победу в трех номинациях: лучший режиссер, сценарий и актер.

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Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, который отобрали представителем от Украины на "Оскар 2024", получил две награды – лучший документальный фильм и открытие года.

Полный список лауреатов премии "Киноколо":

Лучший полнометражный игровой фильм – "Ля Палисиада"

Лучший режиссер и автор сценария – Антонио Лукич ("Люксембург, Люксембург")

Открытие года – "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова как лучший полнометражный дебют

Лучший актер – Амил Насиров ("Люксембург, Люксембург")

Лучшая актриса – Карина Химчук ("Ты меня любишь?")

Лучший короткометражный игровой фильм – "ГКЧП" режиссера Аркадия Непиталюка

Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова

Лучший анимационный фильм – "Мариуполь. Сто ночей" режиссера Софии Мельник

Награду "За достижения" получили Станислав Битюцкий, Алена Пензий, Александр Телюк, Олег Олифер и Елена Гончарук из команды Довженко-Центра за лекторий "Как перестать волноваться и полюбить украинское кино".

Как сообщал УНИАН, 12-18 октября 2023 года в столице проходит уже седьмая по счету Киевская неделя критики, которая является одним из главных украинских кинофестивалей.

Также УНИАН подготовил подборку из пяти новых фильмов, которые стоит обязательно посмотреть в рамках фестиваля. Всего покажут 26 фильмов как украинского, так и иностранного производства с самых известных мировых кинофестивалей, в том числе фильм-победитель Канн 2023.

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