УНИАН делится впечатлениями о сиквеле хитовой анимации.

31 июля 2025 года в украинский прокат вышел анимационный фильм "Плохие парни 2" (The Bad Guys 2) о новых приключениях команды хвостатых харизматичных воров. Какой получилась новинка, читайте в обзоре УНИАН.

Немного предыстории

Первый анимационный фильм серии "Плохие парни" вышел в 2022 году и рассказывал о команде из пяти антропоморфных животных-первоклассных воров – волка, змея, акулы, пираньи и тарантула, которые вместе проворачивали безумные аферы, не столько ради богатства, сколько ради самого процесса и признания. Впрочем, в какой-то момент все они почувствовали тягу делать добро – новоиспеченные герои остановили коварного преступника, морского свина профессора Мармелада, а затем сдались полиции, ведь наказание за грехи прошлого было неотвратимым.

В основу сюжета легла одноименная серия детских графических комиксов австралийского писателя Аарона Блейби, однако в фильмах часть персонажей была несколько изменена – в частности, и лиса Диана.

Первая книга "Плохие парни" была выпущена в 2015 году, и вскоре сразу несколько киностудий решили побороться за права на экранизацию – в 2018 году стало известно, что этим займется студия DreamWorks Animation, а за сценарий взялся Итан Коэн (не родственник знаменитых братьев Коэнов), который до этого снял фильмы "Идиократия", "Гром в тропиках" и "Люди в черном 3", а также мультфильм "Мадагаскар 2".

Сам Коэн признался, что во время работы над сценарием вдохновлялся фильмами "Криминальное чтиво", "Пятый элемент" и "Трилогия Оушена", а также визуальным стилем оскароносного анимационного фильма "Человек-паук: Вокруг вселенной".

Между тем, режиссуру доверили французу Пьеру Перифелу, в активе которого до этого были две авторские короткометражки, а также работа в качестве аниматора над рядом громких голливудских хитов ("Шрек навсегда", "Панда Кунг-Фу 2", "Стражи легенд"). "Плохие парни" стали для него полнометражным режиссерским дебютом – и весьма удачным.

Первая часть "Плохих парней" получила положительные отзывы критиков и зрителей, а также хорошо проявила себя в прокате – собрав более 250 миллионов долларов при бюджете 70-80 миллионов.

На фоне успеха фильма Перифел изъявил желание снять сиквел, и впоследствии получил на это добро – в 2024 году стало известно, что он будет снимать вторую часть вместе с венесуэльским художником Санс Джей Пи, который возглавлял команду аниматоров во время работы над первой частью и сотрудничал с Перифелем над рядом его предыдущих проектов. При этом сам Коэн снова написал сценарий к мультфильму, но теперь в партнерстве с Йони Бреннером ("Рио 2", "Ледниковый период 3", "Ледниковый период 5").

Более того, недавно Перифел заявил, что уже пишется сценарий для третьей части – и если вторая будет успешной (а это вполне вероятно), зрители имеют все шансы увидеть продолжение.

О чем мультфильм

После событий первой часть, когда команда "Плохих парней" решила встать на праведный путь, герои изо всех сил пытаются приспособиться к новой жизни, без воровства и афер. Но, оказывается, что это не так просто. Никто из пятерки не может найти честную приличную работу, ведь ни одна компания не хочет видеть их у себя, как только увидит их резюме. Тем временем, долги накапливаются, а вера в себя и правильность своего решения постепенно тает.

Одновременно в мире происходит ряд дерзких краж, которые указывают на "Плохих парней". Чтобы защитить свою честь, герои решают собственноручно разоблачить настоящих преступников, но в результате попадают в искусно расставленную ловушку. Преступный отряд, состоящий исключительно из женщин, являющихся фанатами былых подвигов "Плохих парней", заставляет последних взяться за "последнее дело".

Теперь им придется подключить весь свой ум и изобретательность, чтобы очистить свое имя, защитить близких и спасти мир от "золотого апокалипсиса".

Голоса персонажей

В оригинальной версии главных героев озвучили такие голливудские звезды, как Сэм Рокуэлл ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Семь психопатов", "Кролик Джоджо"), Аквафина ("Шан-Чи и легенда десяти колец", "Ренфилд"), Энтони Рамос ("Трансформеры: Восстание зверей", "Смерчи", сериал "Железное сердце"), Зази Битц ("Джокер", "Дэдпул 2", "Скоростной поезд"), Наташа Лайонн (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Матрешка", "Покерфейс"), Мария Бакалова ("Борат 2", "Тело Тело Тело", "Ученик. История Трампа"), Даниэль Брукс ("Minecraft: Фильм", сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Миротворец"), Ричард Айоади ("Финикийская схема", сериалы "The Mighty Boosh", "The IT Crowd") и другие.

Между тем, в украинской озвучке, среди прочих, голоса персонажам мультфильма дали шоумен Александр Педан, певец Артем Пивоваров, телеведущая Лилия Ребрик, основательница "Дикого театра" Ярослава Кравченко и другие.

Сцена после титров

Мультфильм имеет забавную дополнительную сцену между титрами, касающуюся судьбы одного из персонажей – и советуем ее дождаться. Тем более, что во время ее ожидания звучит зажигательный саундтрек в исполнении Rag'n'Bone Man (в целом, музыкальное сопровождение стало сильной стороной обеих частей франшизы).

Реакция на фильм

Первыми новинку увидели британские зрители – на неделю раньше остальных стран мира, с 25 июля 2025 года, и реакции на новинку были очень даже положительные.

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,1 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 89% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Наш вердикт

"Плохие парни 2" – это веселый, стильный и остроумный мультфильм, который делает доступными для детской аудитории более "взрослые" киношные темы, при этом сохраняя "правильные" моральные посылы и приличие.

В то же время это универсальный анимационный фильм – он подойдет и совсем маленьким зрителям, и детям постарше, и даже взрослой аудитории.

При этом второй фильм выдался еще масштабнее и безумнее первого, а космический акт вообще переплюнул по размаху и абсурдности легендарный полет в космос из "Форсажа 9". Посмеяться вам точно будет над чем!

Общая оценка – 7 из 10 баллов.

Марина Григоренко