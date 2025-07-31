Православный праздник сегодня в народе называют Медовый Спас и Маковей и освящают в церкви мед и дары природы нового урожая.

1 августа православные по новому церковному календарю отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, известный как Медовый Спас. Сегодня же начинается Успенский пост. Какие традиции связаны с 1 августа, что можно и нельзя делать в Медовый Спас и какой праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

1 августа (по старому стилю праздник отметят 14 августа) в православии отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня.

Свое начало этот праздник берет в Византии, в VIII-IX веках. Известно, что тогда в Константинополе (сейчас это город Стамбул) случилась тяжелая эпидемия. Чтобы остановить болезнь, священники взяли частицу Креста, на котором был распят Иисус Христос, и обошли с ней город, а также освятили водоемы. Произошло чудо: после купания в этой воде люди стали исцеляться. Так появилась традиция торжественного изнесения Креста и поклонения ему - сначала только в Константинополе, а позже и по всему православному миру.

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В народе праздник носит название Медовый Спас - в это время дозревает мед, Спас - от слова "Спаситель". Есть и другие названия - Спас на воде и Маковей, так как 1 августа также чтят память святых Маккавеев.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще:

почитают мучеников в Пергии Памфилийской;

начинается Успенский пост - один из четырех многодневных постов в православии, который продлится дня Успения Пресвятой Богородицы, по новому стилю до 15 августа. Напомним, ранее мы писали, когда будут православные посты в 2025 году.

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю мы также рассказывали ранее - 1 августа вспоминают преподобную Макрину Каппадокийскую.

Что принято делать в праздник, традиции и символы дня и что нельзя делать сегодня

Согласно традиции, в этот день верующие идут в храм, чтобы освятить мед, воду, мак и первые плоды нового урожая. Ранее мы подробно рассказывали, что нужно святить на Медовый Спас и что - под запретом.

Также с древности в этот день освящают водоемы и колодцы, устраивают крестные ходы к источникам - отсюда название Спас на воде, или Мокрый Спас. Он первый из трех Спасов, поэтому это также и Первый Спас (за ним идут Яблочный Спас (6/19 августа) и Ореховый (16/29 августа).

На праздничный стол в Медовый Спас подают исключительно постные блюда, а перед трапезой благодарят Бога за дары и обязательно съедают ложечку меда.

Особое место в этот день занимает букет "маковейчик" - собранный из коробочек мака и 17 трав и цветов (полыни, пшеницы, мяты, володушки, подсолнуха и других). Букет также букет святят в храме, а затем хранят дома - за иконами или у входа, как оберег от зла.

Также на Медовый Спас готовят выпечку с маком и медом - ею обязательно угощают тех, кто нуждается в помощи, чтобы весь год в доме было изобилие и добро.

В праздник Церковь порицает сквернословие, злобу, зависть, жадность, стремление к мести. Нежелательны ссоры, обиды, отчаяние и раздражение. Следует отказаться от любых негативных эмоций и поступков.

По приметам в этот день также нельзя устраивать шумные застолья и веселья, распивать алкоголь, есть скоромную пищу, заниматься тяжелым физическим трудом, делать уборку и отказывать в помощи нуждающимся - это к потерям в будущем. Работать сегодня могут только пасечники, которые собирают свежий мед и угощают им других.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 1 августа

Что Медовый Спас "говорит" о погоде осенью и зимой:

дождь с утра - к холодной осени;

день жаркий - будет тепло до самой зимы;

сильный ветер 1 августа - к снежной и морозной зиме, а если стоит тихая и ясная погода - осень будет сухой и затяжной;

пасмурно на улице - зима будет долгой и суровой.

По приметам съесть сегодня ложечку меда - обязательное дело, что сулит добро и благополучие.

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