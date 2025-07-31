1 августа православные по новому церковному календарю отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня, известный как Медовый Спас. Сегодня же начинается Успенский пост. Какие традиции связаны с 1 августа, что можно и нельзя делать в Медовый Спас и какой праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в материале.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине
- Что принято делать в праздник, традиции и символы дня и что нельзя делать сегодня
- Приметы 1 августа
Какой сегодня церковный праздник в Украине
1 августа (по старому стилю праздник отметят 14 августа) в православии отмечают Изнесение честных древ животворящего Креста Господня.
Свое начало этот праздник берет в Византии, в VIII-IX веках. Известно, что тогда в Константинополе (сейчас это город Стамбул) случилась тяжелая эпидемия. Чтобы остановить болезнь, священники взяли частицу Креста, на котором был распят Иисус Христос, и обошли с ней город, а также освятили водоемы. Произошло чудо: после купания в этой воде люди стали исцеляться. Так появилась традиция торжественного изнесения Креста и поклонения ему - сначала только в Константинополе, а позже и по всему православному миру.
В народе праздник носит название Медовый Спас - в это время дозревает мед, Спас - от слова "Спаситель". Есть и другие названия - Спас на воде и Маковей, так как 1 августа также чтят память святых Маккавеев.
Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще:
- почитают мучеников в Пергии Памфилийской;
- начинается Успенский пост - один из четырех многодневных постов в православии, который продлится дня Успения Пресвятой Богородицы, по новому стилю до 15 августа. Напомним, ранее мы писали, когда будут православные посты в 2025 году.
Какой сегодня церковный праздник по старому стилю мы также рассказывали ранее - 1 августа вспоминают преподобную Макрину Каппадокийскую.
Что принято делать в праздник, традиции и символы дня и что нельзя делать сегодня
Согласно традиции, в этот день верующие идут в храм, чтобы освятить мед, воду, мак и первые плоды нового урожая. Ранее мы подробно рассказывали, что нужно святить на Медовый Спас и что - под запретом.
Также с древности в этот день освящают водоемы и колодцы, устраивают крестные ходы к источникам - отсюда название Спас на воде, или Мокрый Спас. Он первый из трех Спасов, поэтому это также и Первый Спас (за ним идут Яблочный Спас (6/19 августа) и Ореховый (16/29 августа).
На праздничный стол в Медовый Спас подают исключительно постные блюда, а перед трапезой благодарят Бога за дары и обязательно съедают ложечку меда.
Особое место в этот день занимает букет "маковейчик" - собранный из коробочек мака и 17 трав и цветов (полыни, пшеницы, мяты, володушки, подсолнуха и других). Букет также букет святят в храме, а затем хранят дома - за иконами или у входа, как оберег от зла.
Также на Медовый Спас готовят выпечку с маком и медом - ею обязательно угощают тех, кто нуждается в помощи, чтобы весь год в доме было изобилие и добро.
В праздник Церковь порицает сквернословие, злобу, зависть, жадность, стремление к мести. Нежелательны ссоры, обиды, отчаяние и раздражение. Следует отказаться от любых негативных эмоций и поступков.
По приметам в этот день также нельзя устраивать шумные застолья и веселья, распивать алкоголь, есть скоромную пищу, заниматься тяжелым физическим трудом, делать уборку и отказывать в помощи нуждающимся - это к потерям в будущем. Работать сегодня могут только пасечники, которые собирают свежий мед и угощают им других.
Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы 1 августа
Что Медовый Спас "говорит" о погоде осенью и зимой:
- дождь с утра - к холодной осени;
- день жаркий - будет тепло до самой зимы;
- сильный ветер 1 августа - к снежной и морозной зиме, а если стоит тихая и ясная погода - осень будет сухой и затяжной;
- пасмурно на улице - зима будет долгой и суровой.
По приметам съесть сегодня ложечку меда - обязательное дело, что сулит добро и благополучие.