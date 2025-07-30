УНИАН подготовил подборку из 10 самых интересных сериалов последнего месяца лета 2025 года – как совершенно новых, так и продолжений хитов прошлых лет.

В августе этого года сериальных фанатов порадуют долгожданные новые сезоны сериалов "Уэнздей" и "Миротворец".

Также среди самых горячих премьер конца лета – анимация "Очи Ваканды" от Marvel, исторический экшн "Вождь войны" с Джейсоном Момоа и научно-фантастический хоррор "Чужой: Земля".

Обо всех 10 самых интересных сериалах августа 2025 года читайте в обзоре УНИАН.

Видео дня

Глаза Ваканды

Eyes of Wakanda (США, Disney+, супергеройское/анимация, 1 сезон, премьера – 1 августа)

Очередной мультсериал из киновселенной Marvel рассказывает историю воинов Ваканды, которые на протяжении всей истории путешествовали по миру в поисках опасных артефактов из металла вибраниума. В центре сюжета сериала оказалась Нони – опальная бывшая участница организации Доры Миладже, состоящей из вакандских женщин-воительниц, которые охраняют Черную пантеру.

Также в шоу появится генерал Окое – лидер Дора Миладже, которую снова озвучила Данай Гурира, также воплотившая этот образ в других проектах Marvel ("Черная пантера", "Мстители: Война бесконечности", "Мстители: Финал", "Черная пантера: Ваканда навсегда", сериал "А что если...?").

К разработке проекта, в частности, присоединился создатель обоих фильмов о Черной пантере Райан Куглер (а также режиссер "Крида" и "Грешников").

Мини-сериал будет насчитывать всего четыре эпизода, все они выйдут одновременно.

Вождь войны

Chief of War (США, Apple TV+, исторический/экшн, 1 сезон, премьера – 1 августа)

События сериала разворачиваются на рубеже 18 века на Гавайях, когда четыре главных королевства островов находились в состоянии войны. В центре сюжета – коренной гаваец и благородный воин Каяна, который в течение длительного времени путешествовал за пределами островов. Когда же он наконец вернулся домой, то вступил в кровавую войну, участие в которой впоследствии сделало его "самым известным гавайцем в мире".

Сериал основан на реальных событиях – главные персонажи, включая Каьяну, первого короля Гавайев Камегамегу I и его любимую жену Каахуману, являются уважаемыми на островах историческими фигурами.

Главную роль в сериале исполнил Джейсон Момоа ("Minecraft: Фильм", "Форсаж Х", франшиза "Аквамен", сериал "Игра престолов"). Он же является создателем шоу – актер сам вырос на Гавайях и его отец является коренным гавайцем, поэтому таким образом он хочет почтить память своих предков. Момоа лично снял как минимум один эпизод – финальный.

Также в сериале сыграли Темуэра Моррисон ("Звездные войны: Атака клонов", франшиза "Аквамен"), Люсиан Бьюкенен (сериал "Ночной агент") и Клифф Кертис ("Форсаж: Хоббс и Шоу", "Доктор Сон", франшиза "Аватар").

Мини-сериал будет насчитывать девять эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Уэнздей

Wednesday (США, Netflix, фэнтези/комедия, 2 сезон, премьера – 6 августа)

Сериал-сенсация осени 2022 года от культового Тима Бертора ("Битлджус", "Бэтмен", "Эдвард руки-ножницы", "Суини Тодд: демон-парикмахер с Флит-стрит") наконец-то возвращается. И создатели обещают, что новый сезон будет еще более мрачным, чем предыдущий.

Во втором сезоне Уэнздей Адамс продолжит обучение в академии "Невермор", параллельно осваивая свои сверхъестественные способности и преодолевая травмы после событий первого сезона.

Среди прочих, к своим ролям вернулись Дженна Ортега (Уэнздей Адамс), Кэтрин Зета-Джонс (Мортиша Адамс), Луис Гусман (Гомес Адамс), Исаак Ордонес (Пагсли Адамс), Эмма Майерс (Энид Синклер), Джой Сандей (Бьянка Барклей), Хантер Дуэн (Тайлер Галпи) и другие.

Второй сезон сериала будет поделен на две части – первые четыре эпизода выйдут одновременно 6 августа, а еще четыре станут доступны 3 сентября.

Уже известно, что шоу будет иметь третий сезон.

Платоническая любовь

Platonic (США, Apple TV+, комедия/романтика, 2 сезон, премьера – 6 августа)

Сериал рассказывает о двух лучших друзьях детства – Уилле и Сильвии, которые восстанавливают общение, когда становятся уже взрослыми, и пытаются преодолеть противоречия, которые привели к их разрыву много лет назад. Их обновленная дружба впоследствии становится всепоглощающей и приводит к множеству комических ситуаций.

Главные роли в сериале исполнили Роуз Бирн ("Шпионка", "Люди Икс", "Астрал") и Сет Роген ("Интервью", "Конец света по-голливудски", сериал "Пэм и Томми").

Второй сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Чужестранка: Кровь моей крови

Outlander: Blood of My Blood (США, Великобритания, Starz, история/драма/романтика, 1 сезон, премьера – 8 августа)

Новинка является приквелом к популярному историческому фэнтези-сериалу "Чужестранка", который на данный момент уже насчитывает семь сезонов и ожидает восьмой. Напомним, оригинальный сезон рассказывает о женщине по имени Клэр Рэндал, которая странным образом со времен Второй мировой войны попадает в середину 18 века. Понимая, что она не может выбраться оттуда, она пытается учиться жить по новым правилам и впоследствии встречает раненого военного Джейми Фрейзера, который впоследствии в итоге становится ее новым мужем. Позже в сериале еще неоднократно поднимается вопрос путешествий во времени.

Между тем, в приквеле главными героями станут родители Клэр и Джейми – соответственно, события будут происходить в двух временных линиях, в первой половине 20 века и в первой половине 18 века. В то же время в новом сериале также будут путешествия во времени – родители Клэр, вероятно, также в свое время попадали в 18 век.

Как и основной сериал, приквел основан на серии романов американской писательницы Дианы Гэблдон.

Главные роли в новом сериале исполняют Гермиона Корфилд ("Гордость и предубеждение и зомби", "Король Артур: Легенда меча"), Гарриет Слейтер ("Таро", сериал "Пенниворт"), Джереми Ирвин ("Боевой конь", "Клуб молодых миллиардеров", "Mamma Mia! 2") и Джейми Рой ("Обжигающая ложь").

Первый сезон сериала будет насчитывать 10 эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Чужой: Земля

Alien: Earth (США, Hulu, научная фантастика/ужасы, 1 сезон, премьера – 12 августа)

Сериал описываются как приквел к оригинальному фильму "Чужой" 1979 года, то есть хронологически его события будут происходить раньше. Когда космический корабль вынужден совершить аварийную посадку на Землю, молодая женщина и неоднородная группа солдат делают открытие, которое ставит их лицом к лицу с самой большой угрозой планеты.

Главные роли в сериале исполняют Сидни Чендлер (сериал "Пистол", "Шугар"), Алекс Лотер ("Последняя дуэль", сериал "Андор"), Тимоти Олифант (сериалы "Дэдвуд", "Мандалорец") и другие.

Создателем шоу выступил Ной Хоули, который ранее работал над сериалами "Фарго" и "Легион".

Первый сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, первые два из которых выйдут одновременно.

Бабочка

Butterfly (США, Amazon, шпионское/экшн, 1 сезон, премьера – 13 августа)

Новый сериал рассказывает о бывшем агенте разведки США Дэвиде Юнге, жизнь которого разрушают последствия решения из прошлого – и теперь мужчину преследует агент-социопат Ребекка, которой поручено его убить.

Главные роли в сериале исполнили Дэниел Дае Ким (сериалы "Остаться в живых", "Полиция Гавайев") и Пайпер Перабо ("Бар "Гадкий койот", сериалы "Миллиарды", "Йеллоустоун").

Первый сезон будет насчитывать шесть эпизодов, все они выйдут одновременно.

Миротворец

Peacemaker (США, Max, супергеройское/черная комедия, 2 сезон, премьера – 21 августа)

После событий предыдущего сезона, в котором команда неудачников из "Аргуса" во главе с Кристофером Смитом (Миротворцем) спасла мир от зловещих бабочек из космоса, к ним все равно никто не относится как к героям. Пока они ищут свое место в мире, на пятки им наступает команда спецагента проекта Task Force X Рика Флега-старшего – отца Рика Флега-младшего, несправделиво убитого Миротворцем в финале "Отряда самоубийц".

Во втором сезоне к своим ролям вернулись большинство главных актеров из первого сезона: Джон Сина (Кристофер Смит / Миротворец), Даниэль Брукс (Леоте Адебайо), Фредди Строма (Эдриан Чейз / Линчеватель), Дженнифер Холланд (Эмилия Харкорт), Стив Эйджи (Джон Экономос) и Роберт Патрик (Огюст Смит / Белый Дракон).

Между тем, Фрэнк Грилло, наиболее известный по франшизе "Первый мститель" и куче среднестатистических боевиков, воплотил образ Рика Флега-старшего – этот персонаж был впервые представлен в анимационном сериале "Монстры Коммандос" (2024) и впоследствии появился в "Супермене" Джеймса Ганна (который также является шоураннером "Миротворца" и руководителем обновленной вселенной DC в целом).

Второй сезон сериала будет насчитывать восемь эпизодов, которые будут выходить по одному раз в неделю.

Заложник

Hostage (Великобритания, Netflix, политический триллер, 1 сезон, премьера – 21 августа)

Две влиятельных женщины-политика – премьер-министр Великобритании и президент Франции – оказываются перед невозможным выбором, когда мужа первой похищают, а вторая начинает получать угрозы.

Главные роли в сериале исполняют Жюли Дельпи ("Три мушкетера", "Американский оборотень в Париже", "Мстители: Эра Альтрона"), Сюранна Джонс (сериалы "Улица коронации", "Доктор Кто"), Кори Милкрист ("Мой год в Оксфорде", сериал "Бриджертоны: История королевы Шарлотты") и другие.

Мини-сериал будет насчитывать пять эпизодов, все они выйдут одновременно.

Список смертников: Темный волк

The Terminal List: Dark Wolf (США, Amazon, триллер, 1 сезон, премьера – 27 августа)

Сериал является приквелом к другому шпионскому сериалу – "Список смертников", стартовавшему в 2022 году. Впрочем, на этот раз в центре сюжета – путь Бена Эдвардса от морского котика ВМС США до агента ЦРУ, с углублением в темную сторону войны и ее человеческой цены.

В новом сериале к своим ролям вернулись исполнители главных ролей в оригинальном шоу – Тейлор Китч ("Люди-Х: Росомаха", "Морской бой", сериалы "Настоящий детектив", "Первобытная Америка") и Крис Прэтт (франшизы "Стражи галактики", "Мир Юрского периода"). Также в шоу задействован Том Хоппер (сериал "Академия Амбрелла").

Первый сезон сериала будет насчитывать семь эпизодов, первые три из которых выйдут одновременно.

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Марина Григоренко