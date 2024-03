Также представлены скидки на целые франшизы.

Компания Valve запустила сезонную распродажу игр в магазине Steam. Она продлится до 19:00 21 марта. Также ежедневно можно получать бесплатные наклейки.

С полным перечнем игр со скидками можно ознакомиться на главной странице сервиса.

Что можно приобрести по "сладкой" цене:

Cyberpunk 2077 - 549 грн (-50%);

Sid Meier's Civilization VI Anthology - 544 грн (-84%);

Baldur's Gate 3 - 809 грн (-10%);

STAR WARS Jedi: Survivor - 764 грн (-55%);

Sherlock Holmes The Awakened - 364 грн (-60%);

Starfield - 1 138 грн (-33%);

Mass Effect Legendary Edition - 224 грн (-85%);

Mortal Kombat 1 - 1109 грн (-40%);

Spider-Man: Miles Morales - 899 грн (-40%);

Resident Evil 2 Remake - 316 грн (-75%);

Hogwarts Legacy - 799 грн (-50%);

Cities: Skylines II - 1 097 грн (-10%);

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 313 грн (-63%);

Diablo IV - 1 224 грн (-50%).

Также Valve подготовила подборки игр по жанрам и отдельно большие скидки на игры отдельных франшиз. В частности, на некоторые игры серии Need for Speed предлагают скидки на уровне вплоть до 90-95%, а на Warhammer - до 91%. Не сильно отстали представители таких франшиз как:

Civilization - до 91%;

Fallout - до 75%;

DOOM - до 80%;

Resident Evil - до 75%;

The Elder Scrolls - до 75%;

Assassin's Creed - до 75%;

Call of Duty - до 67%.

В целом список представленных игр довольно внушительный, а потому каждый сможет найти что-то себе по вкусу.

Как известно, март подарит нам несколько долгожданных релизов. Так, новая часть культовой серии хорроров с элементами выживания Alone in the Dark должна выйти уже 20 марта, а уже 21 марта, станет доступным и Horizon Forbidden West, причем сразу в издании со всеми дополнениями.

