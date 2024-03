Игру придется пройти дважды, чтобы узнать весь сюжет.

Новая часть культовой серии хорроров с элементами выживания Alone in the Dark удивит игроков, но не так, как хотелось бы. Прохождение долгожданного тайтла займет всего 8 часов. Однако секрет в том, что с первого раза всю историю узнать не получится.

В публикации в Steam, разработчики Pieces Interactive заявили, что Alone in the Dark придется проходить дважды - один раз за Эдварда, а второй - за Эмили.

Как известно, главные герои хоррора детектив Эдвард Карнби с лицом актера Дэвида Харбора и Эмили Хартвуд, в которой легко узнать актрису Джоди Комер. Вместе с ними игрок попадает в поместье Дерсето. Они должны найти дядю Эмили, Джереми - художника, которого общество считает сумасшедшим. Легкая с первого взгляда миссия превращается в прогулку по пейзажам, взятыми из кошмаров.

Имение Дерсето - это место, которое помнит и прошлое, и настоящее. Поэтому каждая вещь и записка - это след истории, который помогает раскрыть тайны. Эдварду и Эмили придется столкнуться не только с монстрами, но и с собственными страхами.

Alone in the Dark выйдет 20 марта 2024 года. Разработчики также поделились, что игру нельзя будет предварительно скачать и в ней не будет мультиплеера, чтобы вместе с другом исследовать Дерсето. Проходить хоррор можно в оффлайне.

Alone in the Dark - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, дата выхода продолжения культовой серии уже несколько раз переносили. Сначала игра должна была выйти 25 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Однако прошла, а этот хоррор так и не появился.

Позже дата релиза указывалась - 16 января. Есть надежда, что мартовский дедлайн все же будет окончательным.

