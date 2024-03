Раздача продлится до вечера 21 марта. Вместе с Mankind Divided можно забрать головоломку The Bridge.

В магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача игр. На этой неделе можно получить Deus Ex: Mankind Divided, которая является одной из самых популярных игр в жанре киберпанк и ролевых игр.

Раздача продлится до вечера 21 марта. Вместе с Mankind Divided можно забрать головоломку The Bridge. После этого бесплатными станут Call of the Wild: The Angler и Invincible Presents: Atom Eve.

Почему стоит поиграть в Deus Ex: Mankind Divided

Серии игр Deus Ex в этом году исполняется 23 года. Mankind Divided является продолжением Deus Ex: Human Revolution 2011 года, которая в свою очередь является предысторией оригинальной Deus Ex.

Deus Ex: MD показывает суровый мир будущего, где обычные люди враждуют с аугментированными – теми, кто пользуется кибернетическими имплантами. Игру хвалили за отличную систему прокачки, импланты, влияющие на игровой процесс, вариативность прохождения, проработанные укрытия и стелс-механики, стилистику мира будущего и много чего еще.

Главный "минус" Mankind Divided заключается в том, что она изначально задумывалась как "Часть 1" и параллельно другая команда работала над второй частью. Но продажи оказались неудовлетворительными и серия Deus Ex "взяла перерыв", поэтому история получилась незаконченной.

