Огромные скидки получили Shadow of the Colossus, Metro Redux, Resident Evil 2 и другие игры.

В PlayStation Store стартовала распродажа ремейков и ремастеров. Максимальный размер скидки составил 75% от изначальной стоимости. УНИАН сделал подборку самых интересных предложений.

Самые интересные предложения:

Shadow of the Colossus – 299 грн (скидка 75%)

Metro Redux – 237 грн (скидка 75%)

Metro 2033 Redux – 162 грн (скидка 75%)

Metro: Last Light Redux – 162 грн (скидка 75%)

Destroy All Humans! 2 – 194 грн (скидка 70%)

Batman: Arkham Collection – 593 грн (скидка 67%)

Gravity Rush Remastered – 329 грн (скидка 67%)

Assassin's Creed The Ezio Collection – 420 грн (скидка 64%)

Jak and Daxter Collection – 517 грн (скидка 63%)

Resident Evil 2 Deluxe Edition – 599 грн (скидка 60%)

Resident Evil 5 – 259 грн (скидка 60%)

Resident Evil Code: Veronica X – 195 грн (скидка 60%)

Dark Souls Remastered – 499 грн (скидка 58%)

God of War 3 Remastered – 324 грн (скидка 50%)

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Nitros Oxide) – 899 грн (скидка 50%)

Twisted Metal: Black – 164 грн (скидка 50%)

Max Payne – 293 грн (скидка 40%)

Grand Theft Auto: Vice City – 293 грн (скидка 40%)

Grand Theft Auto: San Andreas – 327 грн (скидка 33%)

Bayonetta and Vanquish 10Th Annerversary Bundle – 786 грн (скидка 25%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте PS Store. Акция продлится до 2 июля.

Напомним, сегодня последний день акции Days of Play, в рамках которой действует скидка в 30% на годовую подписку PS Plus. В украинском PS Store ее можно приобрести за 909 грн. Подписчики сервиса PS Plus в этом месяце могут получить Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

