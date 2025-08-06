При этом в самой игре не было никаких "запретных" тем, утверждает разработчица Кэра Кадавер.

FMV-хоррор Vile: Exhumed удалили из Steam в рамках цензуры, якобы из-за "взрослого контента", которого в игре на самом деле нет. Разработчица Кэра Кадавер подчёркивает, что в игре нет ни обнажёнки, ни эротики, ни тем более порнографии.

Vile рассказывает историю бывшей актрисы Candy Corpse, исчезнувшей после завершения карьеры. Игроки взламывают старый компьютер, чтобы восстановить фрагменты её жизни. Сама игра выполнена в жанре FMV, то есть со вставками с живыми актёрами. Это жёсткая история о насилии, грабеже и контроле, но без сексуального контекста.

Несмотря на это, Valve всё равно удалила игру с платформы. В ответ на это, Кадавер, совместно с издателем DreadXP, запустила сайт Vile is Banned, где игра распространяется бесплатно.

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Кадавер считает, что подобные блокировки - это не просто цензура, а способ лишить маргинализированных авторов возможности говорить на важные темы: "В результате таких решений у женщин, у других маргинализированных авторов - а значит, и у всех - отбирают голос".

Ранее мы рассказывали, что более миллиона игроков забрали игры для взрослых, которые раздавали в GOG в знак протеста. Компания напомнила, что никто не может отобрать игры, купленные у них в магазине.

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