У главных героев будет целая сеть шпионов для открытия игровой карты.

Ubisoft продолжает раскрывать новые детали об Assassin's Creed Shadows в преддверии релиза. Оказывается, что разработчики серьёзно переработали систему исследования открытого мира, убрав из игры "вышки" в привычном понимании, которые стали уже чуть ли не стали визитной карточкой серии.

В новом блоге по игре разработчики рассказали, что теперь традиционные для серии "точки синхронизации" будут работать по другому: раньше открытие такой точки полностью открывало большой кусок карты, теперь же синхронизация не будет рассеивать "туман войны", а просто укажет точки интереса в области.

Карта будет открываться прямо на ходу, по мере того, как игрок исследует мир, но в ходе сюжета у главных героев появиться целая сеть шпионов, члены которой смогут исследовать карту вместо игрока. Кроме того, шпионы смогут сразу указать квестовый маркер в заданиях, где нужно исследовать область в поисках цели.

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Геймдиректор проекта Шарль Бенуа поделился, что разработчики не хотели ограничивать игрока с этими маркерами и иконками, вместо этого они решили сделать информацию своеобразной наградой: "Мы не хотели слишком сильно держать игрока за руку с помощью иконок и маркеров. Мы хотели создать открытый мир, где информация была бы ключевой и стала бы формой награды. Это имело смысл в контексте игры за шиноби и борьбы за информацию".

Ранее мы рассказывали о механике "времени как ресурса" в новой игре от создателей "Ведьмак 3", The Blood of Dawnwalker.

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