Теперь релиз запланирован на весну.

Новую Assassin's Creed Shadows снова перенесли. Теперь игра выйдет ещё на месяц позже, 20 марта.

Об этом Ubisoft сообщила в своих социальных сетях. По словам компании, разработчикам нужно больше времени, чтобы довести проект до ума и создать ещё более амбициозный и захватывающий опыт.

Напомним, что изначально релиз Assassin's Creed Shadows был запланирован на 15 ноября, потом её перенесли на 14 февраля и вот снова очередной перенос. Продюсер серии Марк-Алексис Котэ ранее заявлял, что игру перенесли из-за низкого качества.

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Примерно с ноября разработчики начали делиться информацией об игре. К примеру, компания обещает, что стелс в Assassin's Creed Shadows станет одним из самых продвинутых в серии, а главная героиня Наоэ будет самым быстрым и ловким ассасином во всей серии.

Также ещё одной причиной для переноса может быть загруженость февраля на крупные игровые релизы. В первой половине месяца ожидаются релизы Kingdom Come: Deliverance II, Avowed и Sid Meier's Civilization VII.

Теперь релиз Assassin's Creed Shadows запланирован на 20 марта. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что с момента анонса The Elder Scrolls VI прошло 2400 дней, столько же прошло с выхода Skyrim до первого трейлера TES VI.

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