Время будет играть важную роль в геймплее, у игрока не получится распылиться на все задания в игре.

Ключевые разработчики "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077, объединившиеся в новую студию Rebel Wolves, наконец-то раскрыли первые подробности своего амбициозного проекта The Blood of Dawnwalker. Разработчики обещают глубокую систему "времени как ресурса" и мрачный фэнтезийный антураж в Карпат, сообщает PC Gamer.

Одним из главных новшеств авторы называют нарративную песочницу, где любой выбор героя Коэна будет иметь последствия. Причём время в мире Vale Sangora течёт нестандартно: оно замораживается во время неспешных исследований локаций, но начинает стремительно бежать вперёд, как только вы решаете взяться за квест или выполнить задачу. Как отмечает дизайн-директор Даниэль Садовски, подобная механика должна не давить на игрока, а, напротив, погружать в атмосферу постоянного выбора, герой может успеть на все ключевые события, но придётся расплатиться другими упущенными возможностями.

Геймдиректор проекта, Конрад Томашкевич, уверяет, что идея ограниченного времени сделает игровой процесс куда более эмоциональным и вовлечённым. По его словам, когда знаешь, что мир вокруг не ждёт и может измениться без твоего участия, меньше хочется отвлекаться на игровые развлечения — вместо этого принимаешь решения с оглядкой на реальные риски. В результате, сюжет формируется буквально на лету, в зависимости от того, каким путём пойдёт игрок и что для него окажется важнее.

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Rebel Wolves уже не раз намекала, что The Blood of Dawnwalker станет полноценным ААА-проектом на Unreal Engine 5 для ПК, а также консолей нового поколения. Небольшой, по сравнению с классическими открытыми мирами, размер Vale Sangora авторы собираются компенсировать плотной насыщенностью локаций и разнообразием квестов. Также известно, что игру делают от третьего лица, ставку делают на мрачную эстетику и детально проработанные квестовые линии.

Поклонникам геймплея в стиле "Ведьмака 3" обещают насыщенную боевую систему и богатый на события игровой мир, где каждая минута, потраченная на драку с тёмными порождениями Карпат, или на выяснение отношений с местными обитателями, может оказаться решающей.

Ранее мы рассказывали, что Kingdom Come: Deliverance 2 поставила новый рекорд по размерам сценария в игре. Ранее этот титул держала Baldur's Gate 3.

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