В трейлере полно намёков и отсылок на будущую игру.

На The Game Awards 2024 CD Projekt RED представила полноценный анонс "Ведьмака 4", а теперь и поделилась неожиданными деталями в разборе шестиминутного трейлера в интервью изданию IGN.

Главной героиней станет Цири, приёмная дочь Геральта, которая не только прошла Испытание Травами, но и всё ещё обладает силами Старшей крови. В трейлере показали её уже сформировавшуюся роль охотницы на монстров: кошачьи глаза и применение ядовитых ведьмачьих эликсиров указывают на полный цикл мутаций. Цири сумела освоить магию, выходящую за рамки обычных знаков. По поведению девушки в трейлере видна разница между ней и Геральтом: она склонна выбирать сторону в конфликте, а не сохранять нейтралитет.

События будут разворачиваться далеко на севере, в новых регионах Северных королевств, скорее всего в Ковире, как самое северное известное государство Континента. Разработчики обещают широкую географию и ранее неизведанные земли. Трейлер наполнен символикой: от таинственного цветка на воде, использовавшегося в средневековой славянской культуре для защиты от зла, до параллелей с начальной заставкой первого "Ведьмака", где Геральт сражался со стрыгой при помощи серебряной цепи.

Особое внимание привлёк монстр по имени Баук, существо, вдохновлённое сербской мифологией. Он способен учуять страх, парализовать жертву внутренними травмами и использовать чужие слабости против неё. Цири сумела с ним справиться с помощью эликсира, который заглушил голос чудовища в её голове.

Все представленные материалы – это не просто красивый ролик: CDPR использует модифицированную версию Unreal Engine 5, а в трейлере задействованы реальные ассеты игры. Саундтрек написал Пётр Адамчик, ранее работавший над Cyberpunk 2077, дополнением Phantom Liberty и Thronebreaker: The Witcher Tales. Название композиции No Gods Only Monsters отражает суть происходящего: мир "Ведьмака" не признаёт героев и богов, а цепляется за суеверия и страх. Цири же пытается действовать, казалось бы, во благо, но сталкивается с жестокой реальностью, в которой правильный выбор не гарантирует счастливый финал.

Разработчики уверяют, что игра останется верна традиции нелинейных решений без чётких чёрно-белых исходов, а Цири, как мутант и дитя Старшей крови, станет ключевой фигурой в новой главе саги.

Ранее мы рассказывали, что Нил Дракманн представил свою новую игру на The Game Awards 2024.

