Главой разработки выступил Нил Дракман.

Ранее мы рассказывали, что Трой Бейкер будет участвовать в новой неанонсированной игре Нила Дракмана, и вот произошёл полноценный анонс на The Game Awards 2024.

Игра получила название Intergalactic: The Heretic Prophet. События развернутся в далёком будущем с эстетикой ретрофутуризма. Главной героиней станет охотница за сокровищами Джордан Мун. Девушка отправилась на далёкую планету на задворках Вселенной, связь с которой была потеряна сотни лет назад.

Джефф Кили отметил, что весь трейлер сделан на движке игры, однако геймплея нам показали буквально несколько кадров. По ним можно предположить, что Intergalactic: The Heretic Prophet будет слешером, ну или же Souls-like проектом.

Также ещё одна забавная деталь в трейлере - продакт-плейсмент. На звездолёте Джордан красуется наклейка Porsche, героиня включает песню Pet Shop Boys на проигрывателе от Sony, а по заброшенной планете охотница за сокровищами будет выхаживать в кроссовках Adidas. Можно предположить, что с бюджетом у игры всё в порядке.

Ранее мы рассказывали, что The Last of Us Part 2 Remastered выйдет на ПК уже 4 апреля.

