В трейлере Цири выбрала меньшее зло.

Дождались, что называется. CD Projekt RED показала первый официальный трейлер "Ведьмак 4" на The Game Awards 2024.

Новая игра станет перезапуском и полностью сконцентрируется на Цири, теперь она главная героиня. В трейлере показана типичная история для мира Неверленда: ведьмачка прибыла в небольшое поселение на Скеллиге, где по старым традициям выбрали девушку, которая должна была стать жертвой чудовища из пещеры.

Цири отговорила девушку идти на верную смерть, и смогла убить монстра, но местные жители остались недовольны нарушением древних обычаев и сами убили жертву.

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На официальном сайте CD Projekt RED написано, что "Ведьмак 4" станет самой масштабной и амбициозной частью серии.

Ранее мы рассказывали, что фанаты The Witcher пытались строить теории, где может стартовать сюжет новой игры. Одна из догадок оказалась почти верной: "Ведьмак 4" продолжил историю третьей части.

Кроме того, недавно Даг Кокл, сыгравший Геральта из Ривии, рассказал, что CD Projekt убедительно попросила его не давать никаких комментариев об игре. Также актёр открестился от своего недавнего заявления, что Геральт появится в новой игре.

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