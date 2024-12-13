Вся сага о ведьмаке, в том числе и литературная, с самого начала была про Цири, отмечают разработчики.

Сегодня ночью на The Game Awards 2024 впервые представили трейлер "Ведьмак 4". Разумеется, главной новостью стало то, что теперь игрокам предстоит играть за Цири.

Геймдиректор Кристиан Калемба и исполнительный продюсер Мальгожата Митренга дали эксклюзивное интервью изданию IGN, где рассказали, почему выбор пал именно на Цири.

Митренга отметила, что вся сага о ведьмаке, в том числе и литературная, с самого начала была именно о Цири, а не о Геральте, как может показаться с первого взгляда:

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"Она всегда была главной, ещё когда вы читали о ней в книгах. Она удивительный, многослойный персонаж. И, конечно, с Геральтом как с главным героем мы уже попрощались."

Калемба дополнил, что решение сделать Цири следующей протагонисткой было принято в компании ещё 9 лет назад, когда была закончена история Геральта: "Это была далеко не рулетка. Это не было случайностью. Я помню, как девять лет назад мы обсуждали, кто следующий? Был мгновенный ответ - Цири."

По словам геймдиректора, Цири в "Ведьмак 4" ещё молода, и только недавно ступила на путь ведьмачества. Это позволит сделать ролевую систему игры более гибкой и свободной, ведь тот же Геральт в играх был уже опытным охотником на чудовищ со своим устоявшимся мировозрением и принципами: "Мы хотим, чтобы игроки сами попробовали определить ее. В отличие от Геральта, который был ветераном охоты на монстров на протяжении всей саги о Ведьмаке, Цири только начинает свою карьеру. Это значит, что у игроков есть возможность создать свою собственную версию ее"

Также Калемба мимоходом ответил на интересующий фанатов вопрос: почему Цири спокойно пьёт ведьмачьи эликсиры в трейлере? Оказывается, что в какой-то момент после событий "Ведьмак 3", Цирилла где-то прошла Испытание Травами и стала полноценной ведьмачкой. Кто провёл мутации и как девушка после них выжила - пока неизвестно.

Среди других громких анонсов на The Game Awards 2024, кроме "Ведьмака", - новая игра от Naughty Dog в космическом сеттинге.

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