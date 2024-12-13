Сегодня ночью на The Game Awards 2024 впервые представили трейлер "Ведьмак 4". Разумеется, главной новостью стало то, что теперь игрокам предстоит играть за Цири.
Геймдиректор Кристиан Калемба и исполнительный продюсер Мальгожата Митренга дали эксклюзивное интервью изданию IGN, где рассказали, почему выбор пал именно на Цири.
Митренга отметила, что вся сага о ведьмаке, в том числе и литературная, с самого начала была именно о Цири, а не о Геральте, как может показаться с первого взгляда:
"Она всегда была главной, ещё когда вы читали о ней в книгах. Она удивительный, многослойный персонаж. И, конечно, с Геральтом как с главным героем мы уже попрощались."
Калемба дополнил, что решение сделать Цири следующей протагонисткой было принято в компании ещё 9 лет назад, когда была закончена история Геральта: "Это была далеко не рулетка. Это не было случайностью. Я помню, как девять лет назад мы обсуждали, кто следующий? Был мгновенный ответ - Цири."
По словам геймдиректора, Цири в "Ведьмак 4" ещё молода, и только недавно ступила на путь ведьмачества. Это позволит сделать ролевую систему игры более гибкой и свободной, ведь тот же Геральт в играх был уже опытным охотником на чудовищ со своим устоявшимся мировозрением и принципами: "Мы хотим, чтобы игроки сами попробовали определить ее. В отличие от Геральта, который был ветераном охоты на монстров на протяжении всей саги о Ведьмаке, Цири только начинает свою карьеру. Это значит, что у игроков есть возможность создать свою собственную версию ее"
Также Калемба мимоходом ответил на интересующий фанатов вопрос: почему Цири спокойно пьёт ведьмачьи эликсиры в трейлере? Оказывается, что в какой-то момент после событий "Ведьмак 3", Цирилла где-то прошла Испытание Травами и стала полноценной ведьмачкой. Кто провёл мутации и как девушка после них выжила - пока неизвестно.
Среди других громких анонсов на The Game Awards 2024, кроме "Ведьмака", - новая игра от Naughty Dog в космическом сеттинге.