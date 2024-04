Стелс-игры геймплейно требуют больше смекалки и внимания, чем типичный шутер от первого лица. За это геймеры их и любят.

Жанр стелс в последнее время выпал из внимания игровой общественности – и совершенно напрасно. Эти игры напоминают гигантские головоломки, в которых нужно выяснить, как перемещаться или незаметно убивать врагов.

Редакторы сайта DualShockers составили топ-15 лучших стелс-игр, в которые должен поиграть каждый поклонник жанра. Некоторые из них позволяют игрокам применять более практический подход к бою, но чаще всего они полагаются на тихое прохождение, "не спалившись".

MGS 5: The Phantom Pain обладает одной из лучших стелс-механик, которую вы когда-либо встретите в видеоиграх. А уникальное сочетание стелса, экшена и исследования открытого мира позволяет игрокам свободно перемещаться по нему и создавать свои собственные приключения.

Геймплей Hitman 3 похож на игровой процесс своих предшественников, но карты кажутся существенно больше и живее. Каждая миссия позволяет вам подходить к решению задачи с креативом и реализовывать самые смелые идеи по убийству нужной цели.

Outlast – стелс-игра, непохожая ни на одну другую в этом списке. Все из-за хоррор-составляющей, которая не дает геймерам никаких способов, чтобы дать отпор врагам. Вам постоянно нужно подглядывать из-за угла, запирать и отпирать двери, а также красться в небольших пространствах.

Deus Ex: Human Revolution напоминает крупную шпионскую миссию в мире киберпанк. Основное внимание здесь уделяется скрытности, и это, одна из самых сложных игр в списке: многие уровни требуют от игроков идеального поведения в каждый момент, а ошибки будут сурово наказываться быстрой смертью.

Splinter Cell: Chaos Theory – пожалуй, лучшая игра серии. 95 баллов на Metacritic говорят сами за себя. При этом, эта не игра, которая предлагает прятаться в тени, но она заставляет вас использовать скрытность, иначе вы рискуете провалить миссию. Отдельно стоит выделить ИИ врагов, который спустя 20 лет все еще впечатляет.

Также в тол лучших стелс-игр попали Sly Cooper: Thieves In Time, Dishonored, Batman: Arkham Asylum, Assassin's Creed: Brotherhood, Alien: Isolation, Thief, Prey и, пожалуй, менее известные широкой публике Volume, Styx: Shards Of Darkness и Mark Of The Ninja.

Олдскульным геймерам точно понравится Thief. Эта серия является пионером жанра стелс, привнеся множество инновационных механик, актуальных и по сей день. К слову, в EGS сейчас дарят Thief (2014), перезапуск культового стелс-экшена про средневекового вора.

Вас также могут заинтересовать новости: