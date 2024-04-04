Также можно бесплатно забрать перезапуск культового стелс-экшена про средневекового вора.

В магазине Epic Games Store стартовала бесплатная раздача сразу двух игр, одна из которых – The Outer Worlds 2019 года. Это ролевой проект от авторов оригинальных Fallout, а также команды Obsidian, в числе прочего приложившей руку к Fallout: New Vegas.

Более того, в EGS дарят сразу Spacer’s Choice Edition, в которое входит базовая игра и все дополнения к ней. Бесплатная раздача продлится до 18:00 по Киеву, 11 апреля.

The Outer Worlds является одной из лучших RPG, что выходили в последние годы, что подтверждает ее оценка – 85 баллов из 100. Некоторые журналисты в своих обзорах пишут, что космический вестерн в определенных аспектах превосходит прародителя, культовый "Нью-Вегас". Поэтому, если вы еще не играли в этот проект, то сейчас самое время, тем более, что сиквел уже на подходе.

Также в магазине раздают игрушку Thief (2014). Это перезапуск культового стелс-экшена про средневекового вора, способного украсть "что угодно откуда угодно". К сожалению, новая игра в серии провалилась в продажах и на ней, вероятно, поставили крест.

Оба тайтла можно бесплатно добавить в библиотеку до вечера 11 апреля. А через неделю в магазине будут раздавать Ghostrunner – экшен с элементами слешера в сеттинге киберпанка.

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