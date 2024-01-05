Теперь игроки могут готовиться, что уже в этом году получат возможность попробовать ремейки Metal Gear Solid 3 и Silent Hill 2.

Sony выпустила рекламный ролик с играми, которые будут выпущены на PS5 в 2024 году. Среди них было замечено и пара неожиданных тайтлов, даты релиза которых еще не объявлялись.

Речь идет о горячо ожидаемых ремейках Silent Hill 2 и Metal Gear Solid 3. Судя по видео, обе игры выйдут до конца этого года, но пока без точной даты.

Напомним, что ремейк MGS 3, который называется Metal Gear Solid Delta: Snake Eater анонсировали в мае 2023. Известно, что он станет точным воссозданием оригинального сюжета и геймдизайна. Структуру оригинальной игры обещают сохранить, поэтому не стоит ожидать глобальной переработки. А графику и интерфейс подтянут до современных стандартов.

Игра должна выйти на ПК, PS5 и Xbox Series. Konami говорит, что хочет начать с ремейка "тройки", поскольку это история происхождения Большого Босса. Если все пойдет хорошо, вполне вероятно, что в будущем мы получим ремейки Metal Gear Solid 1 и 2 на Unreal Engine 5.

Что касается ремейка Silent Hill 2, то его анонсировали еще осенью 2022 года вместе с тремя другими проектами в серии. Создание игры доверили студии Bloober Team, известной по Observer, Layers of Fear и The Medium. При этом создатели оригинала – дизайнер монстров Масахиро Ито и легендарный композитор Акира Ямаока – тоже принимают участие в разработке.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на ПК и PS5 в качестве консольного эксклюзива. Известно, что игра будет переведена на украинский язык.

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