В преддверии Хэллоуина издание IGN составило топ лучших видеоигр в жанре хоррор, отобрав 25 проектов. Авторы руководствовались "наибольшим испугом", который вызывал каждый из ужастиков.
В рейтинг лучших хорроров вошли только "чистокровные" представители жанра: в частности, The Last of Us 2 и Bloodborne учитывать не стали. Примечательно, что большая часть из игр списка вышла в последние 15 лет.
Первое место авторы IGN отдали Silent Hill 2. "Тревожное и психологическое" путешествие не утратило своей актуальности, в том числе благодаря ремейку Bloober Team, вышедшему в этом месяце. При этом журналисты выбрали оригинальную версию 2001 года, отметив уникальный шарм эпохи PS2, "заставляющий возвращаться к ее пиксельному туману и зловещей атмосфере".
На втором месте оказался ремейк Resident Evil 2, который одновременно назвали лучшей частью серии. Обновленную версию посчитали главным примером того, как классическую игру можно адаптировать для новой аудитории. А на третьей строчке разместилась первая "Амнезия".
25 лучших игр-хорроров по версии IGN:
- Silent Hill 2
- Resident Evil 2 (2019)
- Amnesia: The Dark Descent
- P.T.
- Dead Space
- Alien: Isolation
- Outlast
- Left 4 Dead 2
- Resident Evil 4
- Five Nights at Freddy’s
- Resident Evil (1996)
- Forbidden Siren 2
- Clock Tower
- Soma
- Alan Wake 2
- Until Dawn
- Dead by Daylight
- Phasmophobia
- Visage
- Inside
- Manhunt
- Condemned: Criminal Origins
- The Evil Within
- Slender: The Eight Pages
- Stay Out of the House
Для наглядности IGN составил видеоверсию своего топа:
Ранее свой список лучших игр-хорроров составил портал Gamespot. Авторы не раскладывали игры по местам, а просто выбрали лучшие проекты, которые "не только пугают, но и радуют качественной проработкой сюжета и геймплея, предлагая увлекательные, а порой и жуткие истории".
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