В преддверии Хэллоуина издание IGN составило топ лучших видеоигр в жанре хоррор, отобрав 25 проектов. Авторы руководствовались "наибольшим испугом", который вызывал каждый из ужастиков.

В рейтинг лучших хорроров вошли только "чистокровные" представители жанра: в частности, The Last of Us 2 и Bloodborne учитывать не стали. Примечательно, что большая часть из игр списка вышла в последние 15 лет.

Первое место авторы IGN отдали Silent Hill 2. "Тревожное и психологическое" путешествие не утратило своей актуальности, в том числе благодаря ремейку Bloober Team, вышедшему в этом месяце. При этом журналисты выбрали оригинальную версию 2001 года, отметив уникальный шарм эпохи PS2, "заставляющий возвращаться к ее пиксельному туману и зловещей атмосфере".

На втором месте оказался ремейк Resident Evil 2, который одновременно назвали лучшей частью серии. Обновленную версию посчитали главным примером того, как классическую игру можно адаптировать для новой аудитории. А на третьей строчке разместилась первая "Амнезия".

25 лучших игр-хорроров по версии IGN:

Silent Hill 2 Resident Evil 2 (2019) Amnesia: The Dark Descent P.T. Dead Space Alien: Isolation Outlast Left 4 Dead 2 Resident Evil 4 Five Nights at Freddy’s Resident Evil (1996) Forbidden Siren 2 Clock Tower Soma Alan Wake 2 Until Dawn Dead by Daylight Phasmophobia Visage Inside Manhunt Condemned: Criminal Origins The Evil Within Slender: The Eight Pages Stay Out of the House

Для наглядности IGN составил видеоверсию своего топа:

Ранее свой список лучших игр-хорроров составил портал Gamespot. Авторы не раскладывали игры по местам, а просто выбрали лучшие проекты, которые "не только пугают, но и радуют качественной проработкой сюжета и геймплея, предлагая увлекательные, а порой и жуткие истории".

