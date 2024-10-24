Журналисты составили топ-25 лучших хоррор-игр в истории / фото IGN

В преддверии Хэллоуина издание IGN составило топ лучших видеоигр в жанре хоррор, отобрав 25 проектов. Авторы руководствовались "наибольшим испугом", который вызывал каждый из ужастиков.

В рейтинг лучших хорроров вошли только "чистокровные" представители жанра: в частности, The Last of Us 2 и Bloodborne учитывать не стали. Примечательно, что большая часть из игр списка вышла в последние 15 лет. 

Первое место авторы IGN отдали Silent Hill 2. "Тревожное и психологическое" путешествие не утратило своей актуальности, в том числе благодаря ремейку Bloober Team, вышедшему в этом месяце. При этом журналисты выбрали оригинальную версию 2001 года, отметив уникальный шарм эпохи PS2, "заставляющий возвращаться к ее пиксельному туману и зловещей атмосфере".

На втором месте оказался ремейк Resident Evil 2, который одновременно назвали лучшей частью серии. Обновленную версию посчитали главным примером того, как классическую игру можно адаптировать для новой аудитории. А на третьей строчке разместилась первая "Амнезия".

25 лучших игр-хорроров по версии IGN:

  1. Silent Hill 2
  2. Resident Evil 2 (2019)
  3. Amnesia: The Dark Descent
  4. P.T.
  5. Dead Space
  6. Alien: Isolation
  7. Outlast
  8. Left 4 Dead 2
  9. Resident Evil 4
  10. Five Nights at Freddy’s
  11. Resident Evil (1996)
  12. Forbidden Siren 2
  13. Clock Tower
  14. Soma
  15. Alan Wake 2
  16. Until Dawn
  17. Dead by Daylight
  18. Phasmophobia
  19. Visage
  20. Inside
  21. Manhunt
  22. Condemned: Criminal Origins
  23. The Evil Within
  24. Slender: The Eight Pages
  25. Stay Out of the House

Для наглядности IGN составил видеоверсию своего топа:

Ранее свой список лучших игр-хорроров составил портал Gamespot. Авторы не раскладывали игры по местам, а просто выбрали лучшие проекты, которые "не только пугают, но и радуют качественной проработкой сюжета и геймплея, предлагая увлекательные, а порой и жуткие истории".

УНИАН рассказывал, что в Steam "завирусился" Liar’s Bar. Это кооперативный симулятор карточного шулера, в которой, чтобы победить, нужно мухлевать и обманывать. Сейчас у игры активный онлайн под 100 тыс. игроков, а рейтинг одобрения составляет 87%.

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