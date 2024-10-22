Сейчас игра находится в раннем доступе, рейтинг одобрения составляет 87%.

Многопользовательский онлайн-экшен Liar’s Bar вышел в раннем доступе еще 2 октября. Изначально его пиковый онлайн составлял под 2-4 тысячи человек, но менее чем через три недели этот показатель превысил 110 тысяч игроков.

Благодаря этому новинка взлетела на 20 место среди самых крупных релизов площадки в 2024 году по количеству одновременных игроков. А в свежем чарте Steam среди платных продуктов она заняла третье место, уступив Dragon Ball: Sparking! Zero и Steam Deck.

Разработчиком Liar’s Bar выступила турецкая студия Curve Animation. По сюжету четверо антропоморфных животных играют в мрачном баре в карты и кости с примесью русской рулетки. Чтобы победить, нужно распознавать блеф других игроков и хитрить.

Геймерам игра понравилась: рейтинг одобрения составляет 87% на основании более 7000 отзывов. В украинском Steam Liar’s Bar продается за 163 грн.

В раннем доступе Liar’s Bar пробудет около шести месяцев. За это время авторы обещают добавить новых персонажей и режимы, кастомизацию героев и прочий контент.

В другом магазине, Epic Games Store, сейчас дарят две игры, одна из них – высокооцененный тайтл во вселенной "Неуязвимого". Также можно забрать симулятор управления карточным магазином.

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