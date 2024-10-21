Войцех Пейко рассказал о будущей игре Bloober Team - Cronos: The New Dawn.

В последнее время у Bloober Team дела пошли в гору: ремейк Silent Hill 2 был отлично принят критиками и игроками. Еще и недавний анонс нового хоррора Cronos: The New Dawn подпитывает интерес игроков к студии.

Разработчики из Bloober Team дали интервью изданию Gamespot, в котором рассказали о новом проекте, а также подвели итоги Silent Hill 2 Remake.

Директор и дизайнер студии Войцех Пейко отметил, что команда не игнорирует негативные отзывы и осознаёт прошлые ошибки. Продюсер Яцек Зиба добавил: "Как-то внутри студии мы сказали: 'Окей, раньше мы делали паршивые игры, но мы можем эволюционировать.'"

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Cronos: The New Dawn - это научно-фантастический хоррор, в котором игроки окажутся между двумя временными линиями: постапокалиптическим будущим, поражённым пандемией и населенным мутантами, и коммунистической Польшей 1980-х годов. Главный герой, известный как Путешественник, должен перемещаться во времени, чтобы спасти важных персонажей и изменить ход истории.

Несмотря на то что Cronos и ремейк Silent Hill 2 разрабатывались параллельно, команды работали независимо друг от друга. "Мы не хотим повторять то же самое. Это разные игры с разными историями, но обе по-своему уникальны,", подчеркнул Пейко.

Зиба отметил, что успех ремейка Silent Hill 2 стал для студии важным шагом вперёд. "Многие сомневались в наших возможностях, но мы доказали, что способны на многое. Теперь мы хотим показать, что можем создавать оригинальные проекты высокого уровня".

Студия была осведомлена о скептицизме и критике в свой адрес, особенно после анонса работы над такой культовой серией, как Silent Hill. "Это было непросто, но команда выдержала давление и справилась с задачей. Теперь у нас отличное настроение, и мы готовы двигаться дальше", поделился Зиба.

Bloober Team видит в Cronos: The New Dawn возможность закрепить свой успех и показать, что они могут создавать не только ремейки, но и оригинальные проекты высокого качества. "Мы хотим найти свою нишу, и кажется, что мы её нашли. Теперь мы хотим развиваться в этом направлении,", отметил он.

Cronos: The New Dawn станет первым оригинальным survival horror от Bloober Team, где акцент сделан на глубокий геймплей, включающий управление инвентарём и сражения. Опыт, полученный при разработке ремейка Silent Hill 2, помог команде усовершенствовать технические аспекты и перейти от проектов с упрощённым геймплеем к полноценным механикам выживания.

"Мы хотим быть студией, которая ассоциируется с качественными хоррор-играми. Это наш жанр, наша страсть, и мы не собираемся его менять,", подчеркнул Пейко.

Релиз Cronos: The New Dawn планируется в 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что бывший технический директор Rockstar поделился, что над GTA 6 работает большинство ветеранов студии. Среди них арт-директор, который работал с серией ещё с GTA 3, а также руководитель разработки Red Dead Redemption 2.

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