HoYoverse объявила, что прекращает поддержку Genshin Impact на Playstation 4. По словам разработчиков, консоль уже просто не тянет игру, и к тому же на платформе есть ограничения по размеру приложений.
С 10 сентября 2025 года игра исчезнет из PS Store. Скачать её можно будет только если она уже есть в библиотеке. В феврале 2026-го отключат все внутриигровые покупки, а 8 апреля проект окончательно перестанет работать на PS4.
Пользователям предлагают перейти на другие платформы с помощью кросс-сохранения. В HoYoverse поблагодарили игроков за поддержку и подчеркнули, что решение продиктовано исключительно техническими причинами.
Одновременно студия объявила о повышении минимальных и рекомендованных системных требований на других платформах. Это произойдёт с выходом обновления "Песня полой луны".
Android
Минимальные системные требования:
- Архитектура: ARMv8-A 64-bit
- GPU: Non-PowerVR
- SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610) или Helio G88 (Mali-G52) и выше
- Оперативка: 4 ГБ или больше
- ОС: Android 10.0 и выше
Рекомендуемые системные требования:
- SoC: Snapdragon 855 или Dimensity 1000 или Kirin 980 и выше
- Оперативка: 6 ГБ или больше
- ОС: Android 12.0 и выше
iOS
Минимальные системные требования:
- Устройства: iPhone 8 Plus или новее, iPad mini (5-го поколения) или iPad Air (3-го поколения) или iPad (8-го поколения)
- SoC: Apple A11 Bionic или A12 и выше
- Оперативка: 3 ГБ или больше
- ОС: iOS 13.0 и выше
- Bluetooth-контроллер требует iOS 14 или выше
Рекомендуемые системные требования:
- Устройства: iPhone 12 или новее, iPad (9-го поколения) и новее
- SoC: Apple A13 и выше
- Оперативка: 4 ГБ или больше
- ОС: iOS 13.0 и выше
- Bluetooth-контроллер требует iOS 14 или выше
PC
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или AMD Ryzen™ серии и выше
- Оперативка: 8 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1050 или эквивалент
- Встроенная графика: Intel Iris Xe или эквивалент
- DirectX: версия 11
Рекомендуемые системные требования:
- ОС: Windows 10 (64-bit) или Windows 11 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7 7-го поколения или AMD Ryzen™ 5000 и выше
- Оперативка: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или лучше
- DirectX: версия 11
Ранее мы рассказывали, что все игроки Genshin Impact в США должны подтвердить свой возраст, иначе аккаунт заблокируют. Ранее американским подросткам младше 16 лет запретили покупать лутбоксы в игре без согласия родителей.