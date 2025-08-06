Старая консоль уже просто не может "вытянуть" игру.

HoYoverse объявила, что прекращает поддержку Genshin Impact на Playstation 4. По словам разработчиков, консоль уже просто не тянет игру, и к тому же на платформе есть ограничения по размеру приложений.

С 10 сентября 2025 года игра исчезнет из PS Store. Скачать её можно будет только если она уже есть в библиотеке. В феврале 2026-го отключат все внутриигровые покупки, а 8 апреля проект окончательно перестанет работать на PS4.

Пользователям предлагают перейти на другие платформы с помощью кросс-сохранения. В HoYoverse поблагодарили игроков за поддержку и подчеркнули, что решение продиктовано исключительно техническими причинами.

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Одновременно студия объявила о повышении минимальных и рекомендованных системных требований на других платформах. Это произойдёт с выходом обновления "Песня полой луны".

Android

Минимальные системные требования:

Архитектура: ARMv8-A 64-bit

GPU: Non-PowerVR

SoC: Snapdragon 660 (Adreno 610) или Helio G88 (Mali-G52) и выше

Оперативка: 4 ГБ или больше

ОС: Android 10.0 и выше

Рекомендуемые системные требования:

SoC: Snapdragon 855 или Dimensity 1000 или Kirin 980 и выше

Оперативка: 6 ГБ или больше

ОС: Android 12.0 и выше

iOS

Минимальные системные требования:

Устройства: iPhone 8 Plus или новее, iPad mini (5-го поколения) или iPad Air (3-го поколения) или iPad (8-го поколения)

SoC: Apple A11 Bionic или A12 и выше

Оперативка: 3 ГБ или больше

ОС: iOS 13.0 и выше

Bluetooth-контроллер требует iOS 14 или выше

Рекомендуемые системные требования:

Устройства: iPhone 12 или новее, iPad (9-го поколения) и новее

SoC: Apple A13 и выше

Оперативка: 4 ГБ или больше

ОС: iOS 13.0 и выше

Bluetooth-контроллер требует iOS 14 или выше

PC

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5 6-го поколения или AMD Ryzen™ серии и выше

Оперативка: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 1050 или эквивалент

Встроенная графика: Intel Iris Xe или эквивалент

DirectX: версия 11

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 10 (64-bit) или Windows 11 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7 7-го поколения или AMD Ryzen™ 5000 и выше

Оперативка: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB или лучше

DirectX: версия 11

Ранее мы рассказывали, что все игроки Genshin Impact в США должны подтвердить свой возраст, иначе аккаунт заблокируют. Ранее американским подросткам младше 16 лет запретили покупать лутбоксы в игре без согласия родителей.

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