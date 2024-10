Этот месяц порадует нас ремейком Silent Hill 2 и новой частью в серии Dragon Age

Октябрь обещает стать насыщенным месяцев для геймеров. Разработчики со всего мира готовят к выпуску множество интересных проектов, которые способны удивить как поклонников известных серий, так и любителей новых оригинальных игр. В этом месяце нас ждут продолжения культовых франшиз, долгожданные ремейки и совершенно новые истории, готовые увлечь нас в свои уникальные миры. Представляем вашему вниманию самые ожидаемые релизы октября 2024 года.

Silent Hill 2 Remake — 8 октября

Ремейк легендарного хоррора Silent Hill 2 от студии Bloober Team. Обновленная версия обещает современную графику, переработанный геймплей и сохранение атмосферы оригинала. Игроки снова окунутся в таинственный город Сайлент Хилл, чтобы вместе с главным героем Джеймсом Сандерлендом разгадать мрачные тайны своего прошлого.

Платформы: PlayStation 5, PC

Diablo IV: Vessel of Hatred — 8 октября

После успешного запуска Diablo IV фанаты с нетерпением ждут дополнения Vessel of Hatred. Новое DLC прольёт свет на судьбу Мефисто, также появятся новые локации, классы персонажей и эпические сражения с боссами.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Metaphor: ReFantazio — 11 октября

Новое RPG от создателей серии Persona, Metaphor: ReFantazio, обещает захватывающий мир фэнтези с глубоким сюжетом и уникальными персонажами. Игра уже привлекла внимание благодаря своему художественному стилю и интригующим трейлерам, обещая сочетание традиционной ролевой игры с инновационными механиками.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Neva — 15 октября

От создателей эмоционального приключения GRIS приходит Neva — история о дружбе и потере в прекрасном, но опасном мире. Игрокам предстоит сопровождать молодую девушку и ее верного спутника через захватывающие и иногда пугающие пейзажи, сталкиваясь с испытаниями и преодолевая внутренние конфликты.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

A Quiet Place: The Road Ahead — 17 октября

A Quiet Place: The Road Ahead — игровой спин-офф кинофраншизы "Тихое Место". Планету захватили слепые монстры, реагирующие на звуки. В центре сюжета оказывается девушка Алекс, которая выживает в этом мире вместе со своим парнем Мартином. В какой-то момент Алекс узнаёт, что она беременна, это обстоятельство ещё больше усложняет жизнь девушки в тихом, но опасном месте.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Call of Duty: Black Ops 6 — 25 октября

Действие игры происходит в начале 1990-х годов, во время распада СССР и окончания холодной войны, когда в США растёт недоверие к правительству. Главным героем вновь станет Фрэнк Вудс, которого покажут с новой стороны после тяжёлых событий предыдущих частей серии.

Платформы: PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S

Factorio: Space Age — 21 октября

Масштабное дополнение Space Age к стратегии Factorio обещает расширить горизонты игры, добавив космические технологии и возможности построения заводов в открытом космосе. Игроки смогут исследовать новые планеты и столкнуться с новыми логистическими вызовами.

Платформы: PC

Sonic X Shadow Generations — 24 октября

Переиздание Sonic Generations 2011 года выпуска. Игра предлагает новую сюжетную кампанию за ежа Шэдоу.

Платформы: PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Batman: Arkham Shadows — 22 октября

Новая игра серии Batman: Arkham под названием Arkham Shadows будет VR спин-оффом. Сюжетно Batman Arkham Shadows разворачивается между Batman Arkham Origins и Batman Arkham Asylum. В игре появится молодая Харли Квинн, ещё до своего превращения в злодея, а также уже привычные Джим Гордон и Харви Дент.

Платформы: Meta Quest 3

No More Room in Hell 2 — 22 октября

Продолжение кооперативного зомби-шутера No More Room in Hell. Игра обещает еще более напряженный геймплей, улучшенную графику и новые режимы, сохраняя атмосферу выживания в мире, охваченном апокалипсисом. Игра начнёт свой путь в раннем доступе.

Платформы: PC

Alan Wake II: The Lake House — 22 октября

Сюжетное дополнение для Alan Wake 2, которое свяжет вселенную известного писателя со Старейшим Домом из Control.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Life is Strange: Double Exposure — 29 октября

Новая игра в серии Life is Strange под названием Double Exposure продолжит историю Макс Колдфилд. Поклонники серии надеются на ещё одну эмоциональную и глубокую историю.

Платформы: PC, Playstation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Shadows of the Damned: Hella Remastered — 31 октября

Ремастер экшена Shadows of the Damned, креативным продюссером проекта выступил Синдзи Миками, создатель серии Resident Evil. Игра обещает обновленную графику, улучшенный игровой процесс и возвращение харизматичного главного героя Гарсии Хотспура.

Платформы: PC, PlayStation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Dragon Age: The Veilguard — 31 октября

Dragon Age: The Veilguard станет четвёртой частью в серии и продолжит события Inquisition. Bioware как всегда обещает масштабную ролевую игру со множеством сложных моральных выборов. В этот раз события развернутся в Северном Тедасе, а под управление игрока попадёт герой по имени Рук.

Платформы: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Напомним, что недавно мы составили топ лучших игр для слабых компьютеров. В список попало много легендарных проектов, которые нужно попробовать каждому.

Вас также могут заинтересовать новости: