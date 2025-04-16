Конечно, проект Larian привлёк большое внимание к жанру, но никто не будет даже пробовать повторить этот успех, считает Марк Дарра.

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра заявил, что влияние Baldur’s Gate 3 на развитие RPG сильно переоценивают. Несмотря на впечатляющие продажи и восторженные отзывы, игра, по его словам, вряд ли изменит подход индустрии к созданию ролевых проектов.

Дарра подчёркивает, что коммерческий успех - не то же самое, что влияние на жанр. Baldur’s Gate 3 стала возможной благодаря уникальному стечению обстоятельств: известной серии, сильной команде, многолетнему опыту и серьёзной финансовой поддержке. Это не рецепт, который может повторить любая студия.

Он отдельно отмечает особенности, которые Larian себе позволила, например, безмолвного протагониста, который позволил внедрить более широкую вариативность. В других компаниях, уверен он, подобное не пропустили бы: "Разработчики смотрят на игру и думают: да, круто… но мы не можем себе такого позволить".

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Baldur’s Gate 3, по мнению Дарры, - это не революция, а удачный итог многолетней работы в рамках уже существующих традиций. Она показала, на что способен жанр, но не задала вектор на будущее. Студии вряд ли начнут массово перенимать её подходы, слишком уж нестандартные условия стояли за её созданием.

Ранее мы рассказывали, что список изменений финального обновления Baldur's Gate 3 составляет 48 страниц текста. Всего в патчноуте около 20 тысяч слов.

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