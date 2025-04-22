Существует три основных способа, как привить дерево.

Опытные садоводы давно знают, когда прививать вишню лучше всего. Идеальный период наступает ранней весной. В это время начинается активное сокодвижение - благодаря этому черенки или привой будут быстрее срастаться с подвоем.

В этом вопросе есть три главных правила:

косточковые деревья прививают на косточковые;

прививать нужно растение с таким же сроком созревания;

возраст подвоя не должен превышать 15 лет.

Для первого раза лучше всего использовать самую близкую культуру - вишню. Например, для омоложения сада можно сделать прививку на старое дерево. Если взять морозоустойчивый сорт, то вы сделаете свою вишню более стойкой к болезням. Таким же образом легко повысить урожайность растения.

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Что можно прививать на вишню

В сети легко найти разные советы, но не все из них верные. Так, достаточно спорный вопрос, можно ли привить вишню на абрикос, хотя этот вариант достаточно популярный. Они относятся к разным подгруппам ботанического рода, что сильно влияет на их совместимость.

Даже если растение приживется, результат скорее всего разочарует. У такого дерева будет короткий срок жизни, слабый рост и плохая холодостойкость.

Еще одним плохим вариантом будет привить шелковицу на вишню, ведь они слишком разные.

Лучше всего брать дикую вишню или черешню. Также подойдет и слива, хотя у нее совместимость похуже.

Если вы не знаете, как привить черешню на вишню, важно изучить все возможные способы и выбрать тот, которые подойдет под конкретно ваш случай.

Как прививают деревья

Косточковые деревья лучше всего прививать до конца апреля. Правильные сроки - залог того, что сосудистая система привоя и подвоя "сростутся", все приживется и дерево окрепнет.

Для прививки лучше использовать садовый или канцелярский нож. Также нужно взять:

пилку;

секатор;

фиксирующую ленту;

антисептик;

садовый вар;

салфетку или полотенце, смоченные водой.

Нужно обязательно подготовиться перед тем, как привить вишню, иначе что-то может пойти не так.

Существует множество разных способ прививать деревья, но мы рассмотрим самые популярные.

Окулировка позволяет минимально травмировать подвой. Даже если привой не приживется, разрез в коре дерева-основы зарастет и не вызовет проблем.

Для этого метода надо выбрать самую крепкую и большую почку на черенке. Срезаем ее наискось острым лезвием, захватывая немного кору. Свежий срез привоя обматываем влажной тканью, чтоб он не высох.

Далее делаем Т-образный надрез, отворачиваем кору по горизонтальной полосе и вставляем туда привой. Кору возвращаем на место, герметизируем все замазкой и плотно обматываем сверху изолентой или скотчем.

Другая популярная техника предполагает прививку в расщеп. Даже у новичков выживает 90% привоя. Этот способ полезен, если нужна замена или обновление кроны. Главный минус - подвой сильно травмируется в процессе. Черенок приживляют на основные, скелетные ветки, толщиной от 3 см.

В качестве привоя берут черенок с минимум четырьмя почками. Его нижний край клинообразно срезают и оборачивают влажной тканью. В это время горизонтально спиливают верх подвоя и делают там глубокий расщеп (3-4 см). Туда поместить привой, а края надо туго стянуть и закрепить.

Последней рассмотрим простую копулировку. У этого метода есть обязательное условие. Дело в том, чтоб все получилось, диаметр привоя и подвоя должны совпадать.

Еще один недостаток - это уязвимость места сращивания. Ветер или снегопад способны механически повредить его в течение первых нескольких лет.

Для этого способа сделайте косой срез на привое и подвое длиной около 4-5 см. Совместите их срез к срезу и зафиксируйте.

Чтоб понять, получилось ли у вас сделать прививку, нужно подождать месяц. Если все успешно, то на дереве набухнут и раскроются почки.

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