В среднем он убивал Зверя Элдена 10 раз в день в течении 3 лет.

В фанатском сообществе Elden Ring вновь появился герой, достойный легенды. Игрок под ником Let Me Solo Them сообщил, что одолел финального босса игры 10 тысяч раз, играя в кооперативе, чтобы помочь другим игрокам завершить одно из самых сложных испытаний в игре.

Подвиг игрока - это прямое продолжение традиции, заложенной его предшественником Let Me Solo Her, который стал известен благодаря тысячам побед над Маленией в одиночку. Let Me Solo Them пошёл другим путём: он сосредоточился на помощи в битве против финального босса - Радгона и Зверя Элдена.

По словам самого игрока, путь к этой отметке занял у него три года. Для подсчёта он использовал рунные дуги, внутриигровую валюту, которую выдают за успешные кооперативные убийства боссов. Другие участники Reddit-сообщества подсчитали, что для достижения результата ему приходилось проводить в среднем по 10 победных боёв в день с момента релиза игры в феврале 2022 года.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что Elden Ring стала "игрой года" 435 раз, теперь это самая награждаемая игра в истории. Во многом получить такой титул помогло DLC Shadow of the Erdtree.

Вас также могут заинтересовать новости: