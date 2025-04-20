Компания не ждёт, что все будут оформлять подписку.

Microsoft не навязывает Game Pass и не строит вокруг него всю свою игровую стратегию, об этом прямо заявил глава Xbox Фил Спенсер в интервью Variety.

По его словам, подписка - это всего лишь один из возможных способов взаимодействия с экосистемой Xbox, и компания не ждёт, что ей будут пользоваться абсолютно все:

"Если вы играете в одну-две игры в год, Game Pass, скорее всего, не для вас. Проще и логичнее просто купить эти игры".

По словам Спенсера, Game Pass - это нечто вроде дополнительного уровня доступа: кому-то удобны разовые покупки, кому-то - подписка, а кто-то предпочитает free-to-play. И все эти модели должны сосуществовать.

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Хотя точные данные по количеству подписчиков Game Pass он не раскрыл, Спенсер отметил устойчивый рост времени, проводимого игроками в экосистеме Xbox. Это, по его мнению, результат сочетания разных бизнес-моделей, а не только влияния Game Pass.

Дополняет картину и комментарий главы студии Rebellion Джейсона Кингсли. Он сообщил, что релиз Atomfall в Game Pass стал для команды огромным успехом. По его словам, Microsoft активно помогала и вложилась в продвижение, а результат оказался выгодным для обеих сторон.

Ранее Фил Спенсер заявил, что большинству игр не нужна экранизация. Но это не значит, что компания не будет делать фильмы по своим проектам, подчёркивает директор.

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