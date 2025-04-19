Релиз запланирован на 2026 год.

На прошедшем фестивале Star Wars Celebration 2025 EA представила дебютный трейлер новой одиночной игры по вселенной "Звёздных войн" - Star Wars: Zero Company. Это пошаговая тактическая стратегия, над которой работают Bit Reactor, Respawn Entertainment и Lucasfilm Games.

События игры происходят во время Войн клонов - мрачного периода, когда галактика балансирует на грани полного распада. Игроку предстоит взять под управление элитный отряд наёмников, ведущих незаметную борьбу, от исхода которой зависит судьба одного из миров.

Главный герой - Хоукс, бывший офицер Республики, ныне командующий бойцами из Zero Company. Это разношерстная команда солдат с разным прошлым, но с общей целью - остановить надвигающуюся катастрофу.

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Создатели обещают атмосферу безысходности, мрачный сюжет и нестандартный подход к миссиям. Вдохновлялись авторы, по их словам, фильмом "Изгой-один" и сериалом "Андор".

Отдельное внимание привлекает студия Bit Reactor, она была основана выходцами из Firaxis Games, тех самых, что стояли за XCOM и Civilization. На официальной странице указано, что игру делают "пионеры жанра", и в этом контексте такие громкие имена действительно внушают доверие.

Релиз Star Wars Zero Company запланирован на 2026 год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что нет, ремейк Star Wars: KOTOR не отменён, пришло очередное подтверждение от разработчиков.

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