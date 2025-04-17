В украинский прокат фильм выйдет 4 декабря 2025 года.

Самая известная хоррор-кинокомпания мира Blumhouse показала первый тизер фильма ужасов "Пять ночей во Фредди 2" (Five Nights at Freddy's 2), который станет сиквелом хитового фильма 2023 года, основанного на одноименной серии видеоигр.

В продолжении самого кассового хоррора 2023 года уже хорошо известные зрителям охранник торгового центра Майк Шмидт, его дочь Эбби и полицейская Ванесса Монро снова столкнутся со смертоносными аниматрониками – гигантскими механическими куклами, в тела которых спрятаны души убитых детей. Впрочем, на этот раз они еще более опасны, а потому у героев и всех остальных вокруг них будет еще меньше шансов выжить.

Как и в предыдущем фильме, главные роли в "Пять ночей во Фредди 2" исполнили Джош Хатчерсон (франшиза "Голодные игры"), Элизабет Лейл (сериал "Ты") и Пайпер Рубио (сериал "Нестабильный").

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Кроме того, образ главного антагониста снова воплотил Мэттью Лиллард ("Крик", "Это все она", "Скуби-Ду").

Режиссером фильма стала Эмму Тамми, которая сняла первую часть, а до этого работала над отдельными эпизодами хоррор-антологии "В темноте" и сняла фильм ужасов "Ветер".

Сосценаристом снова выступил разработчик видеоигр Скотт Коутон, который собственно и создал серию игр "Пять ночей во Фредди" в 2014 году. Он же спродюсировал ленту вместе с основателем кинокомпании Blumhouse Джейсоном Блумом.

Как сообщила пресс-служба компании B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 4 декабря 2025 года.

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