Новый фотомод позволяет размещать персонажа как только душе угодно.

Сообщество Baldur’s Gate 3 на Reddit после выхода Patch 8 почти полностью переключилось на режим мемов и контента из фоторежима.

В центре внимания оказалась новая система поз, эмоций и эффектов, которую добавили в последнем обновлении. Пользователи массово делятся креативными сценами.

Например, переигранная сцена с репликой про песок из Star Wars, или воссоздание мема loss.

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Немало внимания получили и работы пользователя под ником ishadowheart, который оформил ряд сцен с Шэдоухарт и добавил стилизацию под музыкальные клипы и глянцевые обложки. Одна из сцен названа "here's a she-wolf in the Nautiloid", параллель между героиней и Шакирой, по духу и позам, оказалась неожиданно органичной.

Несмотря на общий настрой, часть игроков отмечает, что теперь трудно найти серьёзные обсуждения билдов и новых механик - они тонут в потоке юмора и изображений.

Ранее бывший продюсер BioWare высказал мнение, что многие переоценивают влияние Baldur's Gate 3 на жанр RPG. Конечно, проект Larian привлёк большое внимание к жанру, но никто не будет даже пробовать повторить этот успех, считает Марк Дарра.

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