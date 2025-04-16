Впервые информация о переиздании появилась в слитых документах Xbox для FTC.

Fallout снова на пике популярности, и не в последнюю очередь благодаря успешному сериалу от Amazon. Но несмотря на общий хайп, новостей о переиздании Fallout 3 по-прежнему нет.

Инсайдер NateTheHate дал понять, что ремастер Fallout 3 выйдет не скоро. И в целом, это вполне логично, Microsoft уже готовит к релизу ремейк TES IV: Oblivion, и вряд ли захочет выпускать сразу два крупных проекта подряд, особенно учитывая, насколько загружена Bethesda.

Напомним, утечки FTC, связанные с Xbox, ещё до выхода сериала в 2023 году, подтверждали, что ремастер или ремейк Fallout 3 действительно в разработке.

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Ранее мы рассказывали, что главный сценарист Fallout: New Vegas вернулся в Obsidian, но это точно не для New Vegas 2. Ранее арт-директор Obsidian намекал, что они "может быть" работают над новой игрой в серии Fallout.

Кроме того, не стоят на месте и поклонники: фанаты выпустили демо ремейка отменённой части Fallout, которая должна была стать Fallout 3. Всё это на основе Fallout: New Vegas.

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