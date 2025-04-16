Создатели шоу построили стильные декорации довоенных США.

В сеть попали новые фотографии со съёмочной площадки второго сезона сериала Fallout от Amazon. На них можно увидеть элементы декораций ещё одной знаковой локации из Fallout: New Vegas - аэропорта Маккарран (в реальности - аэропорт имени Гарри Рида).

Снимками поделился пользователь Reddit под ником PesoPistola. На фото - элементы интерьера довоенного аэропорта: табло вылетов, стойки багажа, модели самолётов, указатели с надписью Travel Services и игровые автоматы. Сцена, вероятно, отражает довоенное состояние Маккарран, а не его облик во времена, когда он стал пристанищем для солдат НКР.

Отдельное внимание пользователи обратили на то, что в оформлении декораций использовались реальные бренды, такие как American Express, Western Union и Trans World Airlines, а не вымышленные аналоги из вселенной Fallout. Автор утечки предположил, что это стандартные реквизитные элементы, которые в дальнейшем будут доработаны на стадии постпродакшена.

Видео дня

Съёмки, по информации источника, проходили с 12 по 14 апреля. Декорации начали разбирать 15 апреля.

Даты премьеры у 2 сезона сериала Fallout всё ещё нет. Если продолжение пойдёт по тому же производственному циклу, что и первый сезон, то его можно ждать ближе к 2026 году.

Ранее глава Xbox Фил Спенсер заявил, что большинству игр не нужна экранизация. Но это не значит, что компания не будет делать фильмы по своим проектам и Fallout - один из них.

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