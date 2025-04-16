На Reddit появились фото декораций 2 сезона сериала Fallout / Фото - Amazon Prime

В сеть попали новые фотографии со съёмочной площадки второго сезона сериала Fallout от Amazon. На них можно увидеть элементы декораций ещё одной знаковой локации из Fallout: New Vegas - аэропорта Маккарран (в реальности - аэропорт имени Гарри Рида).

Снимками поделился пользователь Reddit под ником PesoPistola. На фото - элементы интерьера довоенного аэропорта: табло вылетов, стойки багажа, модели самолётов, указатели с надписью Travel Services и игровые автоматы. Сцена, вероятно, отражает довоенное состояние Маккарран, а не его облик во времена, когда он стал пристанищем для солдат НКР.

Отдельное внимание пользователи обратили на то, что в оформлении декораций использовались реальные бренды, такие как American Express, Western Union и Trans World Airlines, а не вымышленные аналоги из вселенной Fallout. Автор утечки предположил, что это стандартные реквизитные элементы, которые в дальнейшем будут доработаны на стадии постпродакшена.

Видео дня

Съёмки, по информации источника, проходили с 12 по 14 апреля. Декорации начали разбирать 15 апреля.

Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025
Фото fallout 16 апреля 2025

Даты премьеры у 2 сезона сериала Fallout всё ещё нет. Если продолжение пойдёт по тому же производственному циклу, что и первый сезон, то его можно ждать ближе к 2026 году.

Ранее глава Xbox Фил Спенсер заявил, что большинству игр не нужна экранизация. Но это не значит, что компания не будет делать фильмы по своим проектам и Fallout - один из них.

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