Некоторые украинки смогут выйти на заслуженный отдых только в 63 или даже в 65 лет.

В Украине может произойти пенсионная реформа, которая введет новую пенсию - накопительную. Но пока этого не случилось, украинцы могут рассчитывать лишь на выплаты по старости. Не все люди знают, в каком возрасте женщины выходят на пенсию, ведь законы неоднократно менялись.

В каком возрасте в Украине женщины идут на пенсию

В 2011 году был принят Закон Украины № 3668-VI, с которым пенсионный возраст в Украине для женщин с каждым годом повышался. Ранее украинки выходили на отдых в 50 лет, а мужчины - в 60. К 2021 году показатели сравняли, и теперь украинцы обоих полов получают пенсию с 60 лет.

Однако для пенсионеров есть требования не только к возрасту, но и к количеству лет работы. Вот сколько надо стажа женщине для выхода на пенсию в 2025 году:

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в 60 лет - минимум 32 года стажа;

в 63 года - минимум 22 года стажа;

в 65 лет - минимум 15 лет стажа.

Это значит, что если украинка достигла 60-летнего возраста, но работала в течение 25 лет, то выйти на отдых она сможет только в 63 года. Недостающие года можно докупить. Но зная, сколько стоит купить стаж для пенсии, немногие на это соглашаются, ведь один год "обойдется" в 21120 гривень.

Женщинам полезно знать, что входит в страховой стаж также декретный отпуск до 3 лет. То есть если украинка родила пять детей и за каждым ухаживала полные 3 года, то она может получить 15 лет стажа даже ни разу не поработав.

Таким образом, при наличии стажа работы 29 лет украинка всё равно может выйти на пенсию в 60-летнем возрасте, если была в декрете 3 года.

Ранее мы рассказывали, какой будет пенсия без стажа в 2025 году. Если женщина никогда не работала, то может оформить социальную помощь.

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