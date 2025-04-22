Иван Назаренко

Но рекламщики быстро сменили мнение после того как Тим Кейн рассказал, сколько это будет стоить.

Ветеран RPG-индустрии и один из создателей первого Fallout Тим Кейн рассказал о том, как в 1996 году его пытались заставить превратить игру в клон Diablo.

По словам Кейна, маркетологи из Interplay были уверены, что пошаговая система не сработает, и требовали сделать всё "как у Blizzard": в реальном времени, с кучей экшена.

Кейн говорит, что отбился от этой идеи только после того, как прикинул, сколько потребуется времени и денег на переделку уже почти готовой игры.

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Переход на real-time в тот момент означал бы практически полную перезагрузку проекта. Разработчик подчёркивает: "Я бы не сделал Fallout в реальном времени, ни тогда, ни сейчас".

Тем не менее, Кейн пофантазировал, каким бы мог стать Fallout, если бы он всё-таки подчинился давлению. Это могла бы быть гибридная система вроде той, что использовалась в Arcanum, следующей RPG Кейна и его команды. В этой игре была опция для боя в реальном времени, но сама по себе она не пользовалась популярностью, работала скорее как ускоренный режим для битв с простыми противниками.

Чтобы Fallout в таком виде вообще работал, пришлось бы отказаться от системы очков действия, привязав скорость атак к характеристике ловкости. Прицельные выстрелы пришлось бы реализовать через замедление времени, вроде VATS, которая потом всё же появилась в Fallout 3. Все перки пришлось бы переделать с нуля. Аптечки и стимпаки заменить на постепенное восстановление здоровья. Кейн признаёт: даже с таким подходом, новая система всё равно вряд ли превзошла бы оригинальную.

Ранее Тим Кейн рассказывал, что он хотел сделать в первом Fallout максимально позитивную концовку с вечеринкой и воздушными шариками, но его отговорили.

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