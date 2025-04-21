Сначала порт выйдет только в Китае, но позже и в остальном мире.

Riot действительно планирует выпустить Valorant на смартфоны, но сначала только в Китае. Первые слухи об этом порте появились ещё в 2021 году.

Релиз в Поднебесной станет своеобразным тестовым запуском. Лишь после него Riot начнёт рассматривать выпуск Valorant Mobile в других регионах. Разработкой занимается студия Lightspeed Studios, хорошо известная по PUBG Mobile. Как и сама Riot, она входит в состав китайского гиганта Tencent.

Оригинальная Valorant уже давно доступна на ПК, а не так давно появилась и на Xbox и PlayStation.

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Кроме того, в Riot работают над новыми проектами во вселенной шутера, подробностей о них пока нет, но студия явно не собирается ограничиваться одной игрой.

А вот планы Riot на свою другую невероятно успешную франшизу, League of Legends, известны. Ранее мы рассказывали, что компания собирается снимать сериал League of Legends во Вьетнаме. Об этом сообщило Министерство культуры страны.

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