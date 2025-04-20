Нативное разрешение игры в таком режиме - 540p.

Cyberpunk 2077 станет первой игрой для Nintendo Switch 2 с поддержкой технологии DLSS от NVIDIA, и это, пожалуй, один из самых важных технических прорывов для консоли.

Именно DLSS, технология масштабирования изображения с помощью ИИ, позволяет Cyberpunk 2077 работать на Switch 2 при всех своих визуальных амбициях. Тесты Digital Foundry подтверждают: несмотря на нестабильную частоту кадров (вплоть до 30 FPS при 540p), игра демонстрирует вполне рабочую производительность, и, по всей видимости, использует облегчённую версию DLSS, о которой ранее упоминалось в патентных документах Nintendo.

Switch 2 не способна "в лоб" тянуть современные блокбастеры. Но DLSS позволяет компенсировать технические ограничения: апскейлинг с низких разрешений обеспечивает заметное улучшение графики при меньших затратах на железо, а значит игры уровня Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Shadows действительно становятся возможными на этой системе.

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Правда, есть и обратная сторона: включение DLSS может ударить по стабильности. Даже без масштабирования Cyberpunk 2077 уже упирается в потолок производительности Switch 2. Апскейлинг требует дополнительных ресурсов, и это может повлиять на фреймтайм и плавность геймплея.

Ранее мы рассказывали, что Hollow Knight: Silksong выйдет на обеих консолях Nintendo Switch, так что чтобы поиграть в ожидаемый сиквел, необязательно покупать Switch 2.

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