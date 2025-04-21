Презентация состоится 22 апреля в 18:00 по Киеву.

Bethesda готовит прямой эфир, посвящённый ремастеру TES IV: Oblivion, его проведут 22 апреля в 18:00 по киевскому времени. На трансляции, скорее всего, не только покажут обновлённую версию культовой RPG, но и сразу выпустят её, как ранее утверждали инсайдеры.

Презентацию можно будет посмотреть на YouTube и Twitch, однако длительность эфира пока не раскрывается. Изначально запуск ожидался 21 апреля, но дату перенесли якобы из-за смерти Папы Римского Франциска.

Хоть официального анонса не было, но утечки уже сделали своё дело: недавно на сайте студии Virtuos появились первые скриншоты. На них видно, что визуальный облик игры освежили: улучшено освещение, переработаны текстуры, появились более детализированные модели.

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что стало известно, сколько будет весить ремастер TES IV: Oblivion. Переиздание оказалось в 12 раз больше оригинала.

Кроме того, фанаты Oblivion уже сравнили слитые скриншоты ремейка проекта с оригиналом. В переиздании было сильно переработано освещение благодаря Unreal Engine 5.

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