Также для "убийства" природного явления можно использовать фейерверки или бочки со взрывчаткой.

Любителям безумных идей - сюда: в Steam вышла бесплатная инди-игра Kill the Twister, и да, вы буквально убиваете торнадо. Не метафорически. Не научно. А прямым попаданием из дробовика по смерчу.

Это одиночный FPS-боссфайт, в котором вы играете за загадочного Метеоролога, и его работа, как выясняется, включает ближний бой с самой погодой.

Проект короткий, на прохождение уйдёт около 30 минут, но у него отличный задел на реиграбельность: тут бодрая система перемещений, несколько уровней сложности и динамика, которая требует буквально танцевать между летающими фрагментами домов, машин. Закидываешь смерч бочками, стреляешь, уклоняешься.

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Игру удобно запускать даже на калькуляторах: она весит всего 200 МБ и требует 2 ГБ оперативной памяти. Интерфейс напоминает старенькое инди начала 2010-х годов. Особенно приятно, что между заездами можно передохнуть: игра даёт вернуться в офис Метеоролога, чтобы перевести дух.

Kill the Twister - отличное развлечение на вечер: сумасшедшее, короткое, бесплатное и с минимальными требованиями. Единственное, чего не хватает, так это кооператива. Стрелять в торнадо вдвоём или втроём было бы эпично. Но, с другой стороны, игра бесплатная, грех жаловаться.

Ранее мы рассказывали, что симулятор наркобарона Schedule I уже 3 недели держится в топе самых популярных игр в Steam.

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