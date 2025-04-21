В среднем консоль можно арендовать за 6 долларов в неделю.

Услуга по аренде Playstation 5 в Японии неожиданно превратилась в настоящий хит. По словам местной сети GEO, большинство точек сейчас работают на пределе возможностей.

Услуга стартовала в этом году как временное решение на фоне дефицита консолей, но спрос оказался куда выше, чем ожидалось.

400 магазинов по всей Японии сдают в аренду PlayStation 5: на 8 дней за 980 иен (285 гривен) или на 15 дней за 1780 иен (517 гривен). Разумеется, при условии возврата консоли обратно в магазин.

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Формально Sony в программе не участвует, но, как утверждает GEO, компания вела с корпорацией "глубокие переговоры" перед запуском.

На взрывной успех сервиса повлиял релиз Monster Hunter Wilds, серия традиционно популярна в Японии, и с выходом нового тайтла у многих геймеров появилась острая потребность потрогать PS5, пусть даже ненадолго.

Подобные схемы действуют и за пределами Японии. Например, британская компания Raylo предлагает аренду PS5 Digital или стандартной версии, а также Playstation Portal, PS VR2 и PS5 Pro.

Можно арендовать технику помесячно с возможностью отмены в любой момент, или подписаться на 12, 24 или 36 месяцев с более низкими платежами. Цены начинаются от 10 фунтов в месяц при долгосрочной аренде.

Такие услуги действительно могут стать очень популярными во всём мире, особенно если вспомнить, что совсем недавно Sony подняла цены на Playstation 5, сославшись на сложную экономическую ситуацию в мире.

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