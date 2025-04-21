Чтобы пройти Okuplok Slaughter Map, нужно убить 23 тысячи демонов.

Самая сложная пользовательская карта в истории Doom - untitled2, больше известная как "Okuplok Slaughter Map", наконец была пройдена по всем строгим правилам сообщества: на сложности Ultra-Violence Max, без смертей и с убийством всех 23 тысяч демонов. Это сделал игрок под ником Coincident спустя 13 лет с момента появления карты.

Создатель уровня, таинственный маппер Okuplok, опубликовал её на форуме Doomworld в 2011 году. С тех пор untitled2 считалась практически непроходимой.

В ней десятки арен, на каждой из которых игроку приходится выживать в условиях абсолютного хаоса: враги спавнятся с первых же секунд, урон непредсказуем, патронов впритык, а один шаг не туда - мгновенная смерть. Всё это делало прохождение карты без сохранений чем-то на грани невозможного.

Видео дня

Coincident начал штурмовать карту с низкой сложности, а затем несколько лет разрабатывал пошаговую стратегию для Ultra-Violence. Он разобрал всю карту на отдельные фазы, записал серию обучающих видео и тестировал каждую стычку в поисках оптимального пути.

Но даже идеальная стратегия не гарантировала успеха: Doom использует случайную генерацию урона, а многие враги способны убить игрока с одного попадания.

Полный забег занял шесть часов и прошёл в прямом эфире. Финальная арена, где игроку приходится отражать нападения арчвайлов, считается одним из самых опасных моментов карты.

Ранее мы рассказывали, что в продаже появится коробка за 666 долларов, на которой можно запустить Doom. В комплекте идёт игрушка какодемона, на которой тоже можно запустить Doom.

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