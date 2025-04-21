По данным датамайнера, релиз переиздания может произойти уже 21 апреля.

Ремастер TES IV: Oblivion всё больше заслуживает право называться полноценным ремейком. Теперь, хотя бы, по количеству свободного места на диске, необходимого для проекта.

По данным датамайнера X0X, игра будет весить порядка 120 ГБ, для сравнения, оригинал со всеми DLC занимал менее 10 ГБ. Этот же инсайдер утверждает, что релиз запланирован уже на 21 апреля.

Подтверждение скорого релиза ремастера можно найти и в базе данных Steam, где уже нашли скрытую страницу перезидания, и за последние месяцы наблюдается высокая активность разработчиков: вносятся регулярные обновления и изменения.

Видео дня

Ремастер TES IV: Oblivion точно выйдет на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Также, скорее всего, игра с первого дня будет доступна в Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что в ремастер Oblivion перенесут все DLC из оригинала, и да, броню для лошади тоже. Также в игре появится дополнение, которое выпускалось эксклюзивно для PS3.

Кроме того, разработчики фанатского ремейка Oblivion - Skyblivion - не унывают и продолжают работу над проектом.

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