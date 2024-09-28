Значение будут иметь только решения, принятые в Dragon Age Inquisition.

В Dragon Age: The Veilguard не будет связи с принятыми решениями в первых двух частях серии. Учитываться будут только выборы из Dragon Age Inquisition. Об этом заявил креативный директор проекта Джон Эплер в интервью для IGN.

Эплер рассказал, что в Dragon Age: The Veilguard симуляция ранее принятых решений реализована через опрос игрока в начале игры. Перед тем как отправиться в приключение, пользователю зададут несколько вопросов, связанных с выборами Инквизитора в Dragon Age: Inquisition: кто был его любовным интересом, остановил он или спас Соласа, распустил он Инквизицию или передал её церкви. При этом разработчик подчеркнул, что здесь не существует "канонических" решений, Dragon Age это в первую очередь личная история.

Джон рассказал, что решение отбросить событие первых двух частей серии связано со сменой региона, где происходят действия Dragon Age: The Veilguard. Origins и вторая часть разворачивались в Южном Тедасе, когда как новая игра будет проходить в Северном Тедасе. В мире игры эти регионы слишком сильно отличаются географически и социополитически, чтобы события одного края влияли на другой. При этом Bioware не хочет делать отсылки ради отсылки, она пытается избегать моментов, когда события и персонажи прошлых частей упоминаются лишь в двух словах в случайном диалоге. Но и делать вид, что событий старых игр не было разработчики не планируют, подчеркнул Эплер:

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Никогда не возникает ощущения: "О, этого решения не существует". Но, возможно, мы не затрагиваем его в этой конкретной игре. Как в Inquisition не было всех решений из Origins, как в DA2 не было всех решений из Origins, так и в этой игре мы не собираемся противоречить им. Просто мы не всегда будем ссылаться на него напрямую.

Релиз Dragon Age: The Veilguard планируется на 31 октября. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.

Напомним, что первое сюжетное DLC для Starfield получило дату релизу. Игроку предстоит раскрыть тайну упадка планеты Ва'руун'кай, которой правит скрытый клан.

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